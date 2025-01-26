МЮ обдумывает обратный выкуп Альваро Фернандеса

"Манчестер Юнайтед" задумался об обратном выкупе защитника "Бенфики" Альваро Фернандеса из-за отсутствия прогресса в переговорах с "Лечче" по Патрику Доргу.

К настоящему моменту "Юнайтед" сделал уже два предложения по Доргу, но "Лечче" продолжает требовать 33 миллиона фунтов за 20-летнего игрока сборной Дании.



В то же время "Юнайтед" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Фернандеса за 15 млн. фунтов. "Красные дьяволы" могут ей воспользоваться до января 2026.



Накануне скауты "Юнайтед" в очередной раз просматривали Фернандеса, и теперь "дьяволы" должны принять решение по 21-летнему испанцу, сообщает Daily Mail.



Добавим, прошлым летом "Юнайтед" выручил 5 млн. фунтов с продажи Фернандеса в "Бенфику".