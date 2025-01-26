"Нью-Йорк Ред Буллз" хочет забрать Вернера
Клуб МЛС "Нью-Йорк Ред Буллз" заинтересован в приглашении нападающего "Тоттенхэма" Тимо Вернера.
Изначально присоединившись к "Тоттенхэму" год назад из "РБ Лейпциг", прошлым летом Вернер продлил свою аренду в лондонском клубе на сезон 2024/25.
Однако в этом сезоне Вернер забил лишь один гол в 28 матчах с учетом всех соревнований, в рамках Премьер-Лиги сыграв только 500 минут.
В прошлом месяце Вернер нарвался на критику со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, который заменил 28-летнего немца в перерыве матча Лиги Европы против "Рейнджерс".
По информации Daily Mail, аренда Вернера может быть прекращена, потому что свой интерес к Тимо проявляет "Нью-Йорк Ред Буллз", родственный "РБ Лейпциг" клуб.
В данный момент неясно, готов ли "Тоттенхэм" досрочно отпустить бывшего игрока "Челси", учитывая эпидемию травм.
26.01.2025 13:00
Просмотров: 276
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: