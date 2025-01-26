"Юнайтед" обратился насчет аренды Нкунку

"Манчестер Юнайтед" обратился к "Челси" насчет аренды нападающего Кристофера Нкунку.

Нкунку довольно разочаровывающим образом провел свои первые 18 месяцев в "Челси" после трансфера из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов.



В этом сезоне Нкунку отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, преимущественно получая практику во второстепенных соревнованиях.



Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" может попытаться обменять своего вингера Алехандро Гарначо на Нкунку, но пока "красные дьяволы" обратились лишь насчет аренды Кристофера.



При этом Daily Mail считает маловероятным, что "Челси" позволит 27-летнему французу отправиться в аренду.