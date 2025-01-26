Директор "Наполи" подтвердил свой интерес к Гарначо

Спортивный директор итальянского "Наполи" Джованни Манна подтвердил интерес своего клуба к вингеру "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Из-за непростой ситуации с финансовым фейр-плей "Юнайтед" открыт к продаже Гарначо в зимнее трансферное окно, оценивая 20-летнего аргентинца примерно в 60 миллионов фунтов.



По словам Манны, Гарначо действительно находится у него на радаре, однако у "Наполи" есть и другие варианты, куда потратить вырученные за Хвичу Кварацхелию деньги.



"Карим Адейеми и Алехандро Гарначо — два имени, которые интересуют нас, которые нравятся нам. Они — не единственные, мы постараемся рассмотреть все возможности".



"Мы определенно не будем платить нерыночные цены. Квару (Кварацхелию) нужно заменить. У нас есть и другие идеи, поэтому посмотрим, что случится в ближайшие дни", — цитирует Манну Evening Standard.