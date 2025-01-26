Шешко предпочитает "Арсенал", нежели "Челси" или МЮ

Беньямин Шешко Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко дал понять, что предпочитает "Арсенал", нежели "Челси" или "Манчестер Юнайтед".

После потери с тяжелой травмой Габриэля Жезуса "Арсенал" принялся активно искать нападающего. Свой приоритетной целью "канониры" избрали Шешко, и это чувство оказалось взаимно.

Несмотря на то, что "Арсенал" уже установил контакт с "РБ Лейпциг", согласование трансфера Шешко в январе выглядит чрезвычайно сложным, хотя и не невозможным.

"РБ Лейпциг" не попадает в плей-офф Лиги Чемпионов, но продолжает выступление в Бундеслиге и Кубке Германии. Вдобавок контракт Шешко не содержит пункта о выкупе, поэтому немецкий клуб может просить любые деньги за Беньямина.

Поэтому высока вероятность, что "Арсеналу" придется подождать с трансфером Шешко до лета. Хорошая новость для "канониров" в том, что Беньямин предпочитает именно их клуб, утверждает talkSPORT.




Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2025 10:00

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