Холанд признался, что был удивлен ошибкой Санчеса

Роберт Санчес Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что голкипер "Челси" Роберт Санчес удивил его своей ошибкой.

Именно Холанд в итоге стал автором решающего гола в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Челси" накануне (3:1).

Уйдя от Трево Чалобы и заметив, что Санчес застыл в полупозиции, Холанд забросил мяч в пустые ворота. Эрлинг был удивлен этим подарком голкипера "синих".

"Да, я подумал, что он пойдет за мячом, потому что в начале я увидел его краем глаза. Но затем я быстро увидел, что он остановился. Мне было важно постараться сохранить спокойствие и отправить мяч в сетку".

"Санчес ошибся с выбором момента времени, и я просто получил возможность пробить по воротам", — цитирует Холанда talkSPORT.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Санчес, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2025 09:00

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