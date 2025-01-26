Холанд признался, что был удивлен ошибкой Санчеса

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что голкипер "Челси" Роберт Санчес удивил его своей ошибкой.

Именно Холанд в итоге стал автором решающего гола в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Челси" накануне (3:1).



Уйдя от Трево Чалобы и заметив, что Санчес застыл в полупозиции, Холанд забросил мяч в пустые ворота. Эрлинг был удивлен этим подарком голкипера "синих".



"Да, я подумал, что он пойдет за мячом, потому что в начале я увидел его краем глаза. Но затем я быстро увидел, что он остановился. Мне было важно постараться сохранить спокойствие и отправить мяч в сетку".



"Санчес ошибся с выбором момента времени, и я просто получил возможность пробить по воротам", — цитирует Холанда talkSPORT.



