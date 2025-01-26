Слот рад, что смог поговорить не о контракте или голах Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот порадовался, что Мохамед Салах дал ему повод поговорить не только о контракте или голах египетского нападающего.

Накануне Салах поучаствовал в разгроме "Ипсвича" со счетом 4:1, забив один из голов своей команды.



Многие также отметили роль Салаха во втором голе Коди Гакпо, когда Мохамед помог "Ливерпулю" отобрать мяч, и вопрос об этом порадовал Слота.



"Приятно, что об этом спросили, потому что большинство вопросов по Мо бывают насчет его контракта или его голов, но сейчас это насчет его объема оборонительной работы".



"Думаю, это бросалось в глаза сегодня, потому что все мы могли видеть это. Почти каждый раз, когда мы теряли мяч, я видел реакцию множества игроков, и это именно то, что нужно, когда вам противостоит команда, которая обладает быстрыми вингерами, хорошим 9-м номером и глубоко обороняется".



"Их контратаки так сложно контролировать. Единственный способ делать это — делать то, что делал Мо. Поэтому я остался доволен игрой сегодня", — цитирует Слота Daily Mail.