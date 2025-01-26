Гвардиола: "Я должен выучить русский, чтобы разговаривать с Хусановым"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему придется выучить русский язык, чтобы разговаривать со своим защитником Абдукодиром Хусановым.

"Сити" только на этой неделе приобрел Хусанова у "Ланса" за 33.5 млн. фунтов, а уже в воскресенье 20-летний игрок сборной Узбекистана появился в стартовом составе "горожан" на матч Премьер-Лиги против "Челси".



В течение четырех первых минут Хусанов стал виновником пропущенного гола и получил желтую карточку. А уже на 54-й минуте Гвардиола заменил узбека на Джона Стоунса.



Гвардиола уверен, что этот первый неудачный опыт станет уроком для Хусанова, с которым он пока не может общаться из-за языкового барьера.



"Думаю, это был не лучший старт, верно? Он извлечет урок. Он молод, он пришел сюда на много лет. Конечно, это не лучший старт, но ему приходилось иметь дело с Джексоном, с Палмером, со всеми этими невероятными игроками, и это непросто".



"Он извлечет урок. Он молод, он научится. Я практически уверен насчет этого. Это станет уроком для него".



"Я должен выучить русский или узбекский, чтобы разговаривать с ним. Он не говорит бегло по-английски. В такого рода ситуации особо нечего добавить. Он знает, что совершил ошибку".



"Что я могу сказать ему? Не ошибайся? Он не хочет ошибаться, мы и так это знаем".



"Я произвел замену больше из-за желтой карточки, нежели просто из-за ошибки. Джон мне нужен в среду", — цитирует Гвардиолу ESPN.