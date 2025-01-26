Мареска: "Мы доверяем Санчесу"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил поддержку своему голкиперу Роберту Санчесу после поражения 3:1 от "Манчестер Сити".

Мареске уже неоднократно приходилось защищать Санчеса в этом сезоне, причем предыдущий раз — после матча против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд.



Против "Сити" Санчес отметился очередным ляпом, застыв в полупозиции и позволив Эрлингу Холанду забросить мяч в пустые ворота. Этот гол в итоге стал победным для "горожан".



Мареска не теряет веры в Санчеса, хотя и признает, что 27-летний испанец должен прибавить.



"Конечно, мы доверяем Роберту. Он всецело осознает, что совершает ошибки в данный момент. Но мы доверяем Роберту. У нас есть целая неделя, и в следующем матче мы увидим реакцию".



"Конечно, Роберт всецело осознает, что должен действовать лучше. Он прекрасно это понимает. Но сейчас такой момент. Хороша вещь в том, что он — первый, кто понимает, что ему нужно действовать лучше".



"Мы начали матч, как и готовились. Мы могли забить второй. Я совершенно уверен, что игра была бы другой, если бы мы забили второй".



"Они играют таким образом, что против них не бывает легко, они — мастера своей игры. Наш план очень хорошо работал, и если бы мы забили второй гол, мы бы говорили другие вещи сейчас", — цитирует Мареску Evening Standard.



