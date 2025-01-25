Слот — о победе над "Ипсвичем": "Почти идеальная игра"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его команда показала "почти идеальную игру" в матче Премьер-Лиги против "Ипсвича".

В субботу "Ливерпуль" отпраздновал комфортную победу 4:1 над "Ипсвичем", открыв счет уже на 11-й минуте. Забить гол престижа гостям "Энфилда" удалось только в самой концовке.



У Слота остались самые приятные впечатления насчет игры "Ливерпуля" против команды, которая оборонялась так глубоко.



"Мы несколько раз играли домашний матч, пропуская в начале. Сегодня было именно то начало, как ты хочешь".



"Мы были агрессивны, доминировали на протяжении 85 минут, и соперник почти не появлялся на нашей половине поля".



"Соперник обладает контратакующей угрозой благодаря своим вингерам, но нам удалось взять это под контроль за счет количества проделанной работы".



"Все мы были расстроены пропустить в концовке после углового, впервые в этом сезоне, но на протяжении 85 минут это была почти идеальная игра против команды, которая обороняется глубоко".



"Это не всегда просто, но мы действительно хорошо справились", — цитирует Слота The Independent.