"Сити" одержал волевую победу над "Челси"

"Манчестер Сити" одержал волевую победу 3:1 над "Челси" и обошел своего соперника в таблице Премьер-Лиги.

Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш сразу дебютировали в стартовом составе "горожан". Кевин Де Брюйне, выглядевший уставшим против ПСЖ посреди недели, переместился в запас.



В старт "синих" вернулись Леви Колуилл, Энцо Фернандес и Джейдон Санчо, заменив Тосина Адарабиойо, Кирнана Дьюсбери-Холла и Педру Нету.



От начала матча прошло только две минуты, и Хусанов с границы штрафной неудачно скинул мяч назад головой. Николас Джексон совершил перехват и позволил Нони Мадуэке поразить пустые ворота — 0:1.



Хусанов выглядел самым уязвимым звеном в обороне хозяев в начале матча, практически сразу после своего ляпа схлопотав желтую карточку.



На девятой минуте Коул Палмер ворвался в штрафную "Сити" по правому краю, но сам бить не стал, а передача на Джексона оказалась неудачной. Николас тоже замешкался, а удар Санчо был заблокирован Хусановым.



На 10-й минуте "горожане", наконец, показали зубы. Это Фил Фоден мощно пробил с дистанции — штанга!



Позже еще один момент у "Сити" имел Йошко Гвардиол, однако его удар из пределов штрафной площади оказался неточным.



"Горожане" оказывали давление, но при этом регулярно проваливались в обороне. На 34-й минуте Мармуш сыграл на добивании после того, как Роберт Санчес отразил дальний удар Илкая Гюндогана, однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.



На 39-й минуте Гвардиол еще раз оказался на ударной позиции, подработав мяч коленом и выскочив один на один, однако точность снова подвела Йошко.



Ближе к перерыву "Челси" совсем перестал отвечать своими атаками и в итоге за это поплатился. Гюндоган длинной передачей отправил один на один Матеуша Нунеша, чей удар был отражен выдвинувшимся навстречу Санчесом, однако мяч отскочил к Гвардиолу, который на сей раз не промахнулся — 1:1.



Во втором тайме "Сити" продолжил переигрывать своего соперника и на 68-й минуте вышел вперед. Холанд дважды выставил Трево Чалобу в дураках, после чего перебросил мяч через покинувшего свои ворота Санчеса — 2:1.



Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, когда Фоден забрал мяч у Холанда, вышел один на один по центру и пробил мимо Санчеса — 3:1.



С середины первого тайма "Челси" выглядел так, словно это они ездили в Париж посреди недели. "Сити" одержал волевую победу, несмотря на провальный старт, и сделал это уверенно.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче