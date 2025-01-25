"Сити" одержал волевую победу над "Челси"
"Манчестер Сити" одержал волевую победу 3:1 над "Челси" и обошел своего соперника в таблице Премьер-Лиги.
Абдукодир Хусанов и Омар Мармуш сразу дебютировали в стартовом составе "горожан". Кевин Де Брюйне, выглядевший уставшим против ПСЖ посреди недели, переместился в запас.
В старт "синих" вернулись Леви Колуилл, Энцо Фернандес и Джейдон Санчо, заменив Тосина Адарабиойо, Кирнана Дьюсбери-Холла и Педру Нету.
От начала матча прошло только две минуты, и Хусанов с границы штрафной неудачно скинул мяч назад головой. Николас Джексон совершил перехват и позволил Нони Мадуэке поразить пустые ворота — 0:1.
Хусанов выглядел самым уязвимым звеном в обороне хозяев в начале матча, практически сразу после своего ляпа схлопотав желтую карточку.
На девятой минуте Коул Палмер ворвался в штрафную "Сити" по правому краю, но сам бить не стал, а передача на Джексона оказалась неудачной. Николас тоже замешкался, а удар Санчо был заблокирован Хусановым.
На 10-й минуте "горожане", наконец, показали зубы. Это Фил Фоден мощно пробил с дистанции — штанга!
Позже еще один момент у "Сити" имел Йошко Гвардиол, однако его удар из пределов штрафной площади оказался неточным.
"Горожане" оказывали давление, но при этом регулярно проваливались в обороне. На 34-й минуте Мармуш сыграл на добивании после того, как Роберт Санчес отразил дальний удар Илкая Гюндогана, однако из-за офсайда ответный гол не был засчитан.
На 39-й минуте Гвардиол еще раз оказался на ударной позиции, подработав мяч коленом и выскочив один на один, однако точность снова подвела Йошко.
Ближе к перерыву "Челси" совсем перестал отвечать своими атаками и в итоге за это поплатился. Гюндоган длинной передачей отправил один на один Матеуша Нунеша, чей удар был отражен выдвинувшимся навстречу Санчесом, однако мяч отскочил к Гвардиолу, который на сей раз не промахнулся — 1:1.
Во втором тайме "Сити" продолжил переигрывать своего соперника и на 68-й минуте вышел вперед. Холанд дважды выставил Трево Чалобу в дураках, после чего перебросил мяч через покинувшего свои ворота Санчеса — 2:1.
Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, когда Фоден забрал мяч у Холанда, вышел один на один по центру и пробил мимо Санчеса — 3:1.
С середины первого тайма "Челси" выглядел так, словно это они ездили в Париж посреди недели. "Сити" одержал волевую победу, несмотря на провальный старт, и сделал это уверенно.
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
25.01.2025 22:25
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Последние комментарии:
Ой бля, бабца опять свои аналитику «газ за рубли» развела. Натурал срочно лишать с темы на какое-то время, а то еще завидовать начнете шерстяной давалке.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
стоило нахуй ливапол послать))))))
25.01.2025 22:35 #
sausage
И по Санчо. Чувак приехал из бундеса в АПЛ в качестве топ игрока и оказалось, что он простой середняк. На это ему считай прямым текстом и указал Тен Хаг. В принципе он и нашёл свой клуб, такой же середняк, где ничем не выделяется среди общей негро массы.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/112654/?c=1
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=HHvz3RbdwEs
вот чел бля со скриншотами просто орет с этой хуеты...
да блять не высокая линия, на скриншотах холланд мог со своей половины поля уже убегать, априори не попадая в оффсайд
просто позор и сюр какой-то )
(ответить)
мож хоть на гарначо теперь бабок отжалеют. вингеры и цз главные звенья, которые требует усиления. колвилла пора в колбасу слить, заебал это лох бесполезный хуйню творить и руками махать
(ответить)
тупейший слив юморески и гений санчеса, если описать матч
сити абсолютно ничего не показал, как по мне.
Это ровно то же самое, как игры против тоттенхема нынешнего. Не нужно играть хорошо, чтобы дырявить косорылую высокую линию, в которой собраны игроки среднего уровня, мягко говоря.
Что по итогу показал Сити? могли 2 пропустить уже к 10-ой.
Покидали в 1ом тайме за спину далбаебом.
Второй тайм чисто не гении Санчеза. Не будь этого гола, скорее убогие 1-1 и были бы итогом
(ответить)
2 и 3 гол на мусорном хуйлобе (санчеса за скобки, с ним уже все ясно). особенно 3. рот ебать этого лоха с говном на бошке. лучше бы отдали за 30 пэласу и взяли Гэхи... сча с Пэласом отношения испортили и хуй они Гэхи продадут(
(ответить)
Санчез цэ пязда. Йоргенсон приди - порядок наведи.
(ответить)
Кьеза на троне - залупси на страпоне! Теребите свою мареску, попуски.
(ответить)
все е6ут а пенсы решили отсасать
(ответить)
Абдул-кодер накодил чё
(ответить)
Сильные стороны Хусанова отбор и перехваты, уровень передач на 10 метров ближнему. Хз зачем пацана в пекло бросили, его ещё готовить и готовить под футбол Сити.
Мармуш был сильнейшим в Бундеслиге и будет сильнейшим в АПЛ, что и так понятно было. Сити опять забирает такого игрока за бесценок - позор всем грандам Европы.
(ответить)
ебать там вишенки лесников попустили....
(ответить)
И по Санчо. Чувак приехал из бундеса в АПЛ в качестве топ игрока и оказалось, что он простой середняк. На это ему считай прямым текстом и указал Тен Хаг. В принципе он и нашёл свой клуб, такой же середняк, где ничем не выделяется среди общей негро массы.
(ответить)
Салах обошел Тьерри Анри в гонке бомбардиров за всю историю АПЛ.
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/a/3f/1849890a642d684c08757132ff98e.jpeg?f=webp&;q=90&s=2x&w=730
(ответить)
тупее чем играть в высокую линию обороны против сити - играть в высокую линию протип подзалупла
надеюсь мареска рад, что его юмореска получилась на славу.
и нихуя мне тут не расказывайте, челси не играет так весь сезон...ни одного матча они так высоко не играли...скорее против челси брайтон какой-то приезал с такой обороной и ловил за спину, шпоры те же....
и тут на те здрасте он просто дает сити играть в их сильнейшее оружие...кидать на холланда в забеги и борьбу на пространство, + бегающий мармуш
Ну гениально, че...и это при том что счет уже был в пользу челси и это ваще по игре не требовалось. ПРОСТО БЛЯТЬ КОНТРОЛИРУЙ ИГРЫ ТУПОЙ ТЫ ХУЕСОС, почему это так сложно играть по счету...на выезде...с МАН СИТИ.
НУ и да...ждем очередное оправание санчеса...кокок у санчеза 5 ошибок за сезон приведших в голу...а сколько раз мойзес кайседо дал неточный пас, а сколько раз мадуеке неудачно сделал прострел, а джексон не попал по воротам ( тут кстати согласен, меня этот хуесос тоже за последние матчи подзаебал конкретно)
В ЛЧ ПОПАСТЬ БУДЕТ УДАЧЕЙ, если 5 мест будет. По сути читается ЛФК АРС МС ЧЕЛСИ И КАСЛ в 5-ке.
не думаю что форест и борнмут дожмут. В Вилу не верю.
(ответить)
Всех адекватных болельщиков прайд оф лондон поздравляю с заслуженной победой. Есть ощущение, что чемпионская гонка для нас еще не окончена.
З.Ы.Лучшеб 1.5 миллиарда на борьбу с евреями и хохлами задонатили.
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Норм так местные пенсы обосрали уже почти всех игроков, которых совсем недавно купили, как пиздец перспективных. Сейчас они уже все калеки и бесят. До недавнего времени оставались ещё Лавиа и Кайседа, как прям "топы нереальные". Но первый, как и предполагалось по плану отъехал в больничку, а по второму пока просто притихли. Ждём, скоро и 150-миллионный папуас станет днищем)))
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Старые какульси вернулись. Выгнали Аркадича и закономерно скатились в залупси. Слава Боэляну!
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Санчез, Кукурелья, Мареска - нахуй из команды
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