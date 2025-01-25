Артета "абсолютно в ярости" из-за удаления Льюис-Скелли

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он "абсолютно в ярости" из-за удаления своего защитника Майлса Льюис-Скелли против "Вулверхэмптона".

В субботу "Арсенал" отпраздновал победу 0:1 на "Молинью". При этом еще на 43-й минуте "канониры" остались вдесятером, потому что Льюис-Скелли получил прямую красную карточку за то, что фолом сорвал контратаку соперника.



Артета остался крайне возмущен решением рефери Майкла Оливера и надеется, что судейский корпус сам исправит эту ошибку, без необходимости со стороны "Арсенала" подавать апелляцию.



"Это настолько очевидно, что я оставлю это вам, парни. Я абсолютно в ярости, но я оставлю это вам — потому что это настолько очевидно. Я не думаю, что мои слова помогут".



Думаю, это настолько очевидно, что нам не нужны никакие комментарии сегодня, и я надеюсь, правильная вещь случится после сегодня".



"Означает ли это, что "Арсенал" подаст апелляцию? Ну, надеюсь, нам и не потребуется, а если потребуется, то ранее в этом сезоне был действительно хороший прецедент с Бруну (Фернандешем)".



"Окей, мы оказались в положении, в которой не должны были оказаться. По крайней мере, будем надеяться, что мы окажемся в правильном положении на предстоящие недели и позволим игроку продолжать делать свою работу", — цитирует Артету Evening Standard.



