"Реал Бетис" арендовал Антони у МЮ

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход вингера Антони в испанский "Реал Бетис" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25.

Антони представляет "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022, и многие считают тот трансфер одним из самых неудачных в истории клуба с "Олд Траффорд".



Сыграв 38 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях и завоевав Кубок Англии в прошлом сезоне, в этой кампании Антони стал редким гостем в стартовом составе "красных дьяволов".



В этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний бразилец отметился лишь восемью появлениями на замену, не совершив ни одного результативного действия.



Согласно слухам в испанской прессе, "Реал Бетис" взял на себя большую часть зарплаты Антони в 150,000 фунтов в неделю, а также предоставил гарантии того, что вингер получит регулярную игровую практику. При нарушении этих гарантий клубу Ла Лиги придется выплатить "Юнайтед" штраф.



Добавим, арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит грядущим летом Антони вернется в "Юнайтед".