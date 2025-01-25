"Ливерпуль" разгромил "Ипсвич"
"Ливерпуль" одержал комфортную победу 4:1 против новичка Премьер-Лиги "Ипсвича".
В старте у "красных" произошло пять изменений относительно матча Лиги Чемпионов посреди недели. Свой шанс получили Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.
Место в стартовом составе "трактористов" впервые после своего перехода из "Астон Виллы" получил Джейден Фиолджин. Также вернулся Калвин Филлипс.
Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Энфилда" открыли счет на 11-й минуте. Доминик Собослаи легко избавился от опеки и пробил низом с подступов к штрафной площади в ближний угол ворот — 1:0.
"Ливерпуль" продолжил доминировать, но в середине первого тайма случилась продолжительная пауза, вызванная оказанием медицинской помощи полузащитнику "Ипсвича" Уэсу Бернсу.
Вскоре после возобновления игры "красные" воплотили свое подавляющее преимущество во второй гол. Коди Гакпо выполнил заброс на дальний край вратарской, где Мохамед Салах принял мяч и пробил с острого угла — 2:0.
Под занавес тайма счет стал крупным. Удар Собослаби с подступов к вратарской был отражен голкипером "трактористов", но Гакпо тут же сыграл на добивании — 3:0.
После перерыва "Ливерпуль" несколько сбавил обороты, но все равно доминировал и в итоге забил четвертый гол. Это Гакпо с границы вратарской замкнул подачу Александер-Арнольда с правого фланга — 4:0.
Далее "красные" абсолютно расслабились, за что были наказаны на последней минуте основного времени, когда Джимми Гривз головой замкнул подачу дебютанта Хулио Энсисо с углового — 4:1.
Матч сложился абсолютно предсказуемо. "Ливерпуль" быстро открыл счет, полностью переигрывал соперника и в итоге одержал предельно комфортную победу.
"Ливерпуль" — "Ипсвич". Отчет о матче
25.01.2025 20:05
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Последние комментарии:
ЖК за затяжку на 25й. Этому позавидует и пидорнал.
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Джексон топарь)))
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норм голубятня додиков нулевых на сто лямов набрала, прям в лучших традициях членсов...
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20-летний узбек из говночемпа и новичок египтянин сходу в старт… похоже на авантюру или панику от Пепа. Пенсы, хоть и середняки, но всё же не пальцем деланные, а матч-то за 4-ку. Хз что из этого выйдет.
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Аахахах гвардиолабы в атаку вме то джексона
Чел знает как с мячем работать и прд себя убирать на замахе
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Чето зона Джеймса проваливается постоянно, хотя он и в атаку не ходит.
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Не нахуй я рот ебал
Счет 1 - 0, они стоят защами в центре поля, дают мармушам холлагдам фоденам убегать. Кринжа
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Высокая линия членсов ето какой-ьо пи3дос.
Нахуя
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Пеп решил использовать Бернарду Силву как Хави. Это что-то новое
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По информации Фабрицио Романо, сумма Сити заплатил за Хусанова 40 млн евро плюс бонусы.
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посмотрел гол это пиздец) таджик сслился)
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Cholsey проебал свой момент. Это был победный момент
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тут ждем обоюдки
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Блять чо за высокая линия у членсов!? Нахуя!?
Защита иупо на растерзание
Мареска далбайоб)
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Хуясе бодро начали попуски этого сезона.
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Джексон)))
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Братишка намаз забыл сделать перед матчем, волнуется. Но в перерыве успеет гачибази станцевать.
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Пенсоклоуны пр классике.
Не могут вфход 2 в 1 реализовать
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Узбек))))
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Хуйсосанов ору сукааа, ну что за топоря лысый шарлатан подписал аахахаххахахахахах
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