"Ливерпуль" разгромил "Ипсвич"

"Ливерпуль" одержал комфортную победу 4:1 против новичка Премьер-Лиги "Ипсвича".

В старте у "красных" произошло пять изменений относительно матча Лиги Чемпионов посреди недели. Свой шанс получили Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.



Место в стартовом составе "трактористов" впервые после своего перехода из "Астон Виллы" получил Джейден Фиолджин. Также вернулся Калвин Филлипс.



Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Энфилда" открыли счет на 11-й минуте. Доминик Собослаи легко избавился от опеки и пробил низом с подступов к штрафной площади в ближний угол ворот — 1:0.



"Ливерпуль" продолжил доминировать, но в середине первого тайма случилась продолжительная пауза, вызванная оказанием медицинской помощи полузащитнику "Ипсвича" Уэсу Бернсу.



Вскоре после возобновления игры "красные" воплотили свое подавляющее преимущество во второй гол. Коди Гакпо выполнил заброс на дальний край вратарской, где Мохамед Салах принял мяч и пробил с острого угла — 2:0.



Под занавес тайма счет стал крупным. Удар Собослаби с подступов к вратарской был отражен голкипером "трактористов", но Гакпо тут же сыграл на добивании — 3:0.



После перерыва "Ливерпуль" несколько сбавил обороты, но все равно доминировал и в итоге забил четвертый гол. Это Гакпо с границы вратарской замкнул подачу Александер-Арнольда с правого фланга — 4:0.



Далее "красные" абсолютно расслабились, за что были наказаны на последней минуте основного времени, когда Джимми Гривз головой замкнул подачу дебютанта Хулио Энсисо с углового — 4:1.



Матч сложился абсолютно предсказуемо. "Ливерпуль" быстро открыл счет, полностью переигрывал соперника и в итоге одержал предельно комфортную победу.



"Ливерпуль" — "Ипсвич". Отчет о матче