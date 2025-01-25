"Ливерпуль" разгромил "Ипсвич"

Коди Гакпо "Ливерпуль" одержал комфортную победу 4:1 против новичка Премьер-Лиги "Ипсвича".

В старте у "красных" произошло пять изменений относительно матча Лиги Чемпионов посреди недели. Свой шанс получили Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо.

Место в стартовом составе "трактористов" впервые после своего перехода из "Астон Виллы" получил Джейден Фиолджин. Также вернулся Калвин Филлипс.

Чуть присмотревшись к сопернику, хозяева "Энфилда" открыли счет на 11-й минуте. Доминик Собослаи легко избавился от опеки и пробил низом с подступов к штрафной площади в ближний угол ворот — 1:0.

"Ливерпуль" продолжил доминировать, но в середине первого тайма случилась продолжительная пауза, вызванная оказанием медицинской помощи полузащитнику "Ипсвича" Уэсу Бернсу.

Вскоре после возобновления игры "красные" воплотили свое подавляющее преимущество во второй гол. Коди Гакпо выполнил заброс на дальний край вратарской, где Мохамед Салах принял мяч и пробил с острого угла — 2:0.

Под занавес тайма счет стал крупным. Удар Собослаби с подступов к вратарской был отражен голкипером "трактористов", но Гакпо тут же сыграл на добивании — 3:0.

После перерыва "Ливерпуль" несколько сбавил обороты, но все равно доминировал и в итоге забил четвертый гол. Это Гакпо с границы вратарской замкнул подачу Александер-Арнольда с правого фланга — 4:0.

Далее "красные" абсолютно расслабились, за что были наказаны на последней минуте основного времени, когда Джимми Гривз головой замкнул подачу дебютанта Хулио Энсисо с углового — 4:1.

Матч сложился абсолютно предсказуемо. "Ливерпуль" быстро открыл счет, полностью переигрывал соперника и в итоге одержал предельно комфортную победу.

"Ливерпуль" — "Ипсвич". Отчет о матче


Метки Ипсвич, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2025 20:05

Количество просмотров Просмотров: 1226

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Последние комментарии:




  1. xusanov 25.01.2025 21:01 # xusanov
    ЖК за затяжку на 25й. Этому позавидует и пидорнал.

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  2. quavo 25.01.2025 21:00 # quavo
    Джексон топарь)))

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  3. live-juve 25.01.2025 20:59 # live-juve
    норм голубятня додиков нулевых на сто лямов набрала, прям в лучших традициях членсов...

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  4. sausage 25.01.2025 20:58 # sausage
    20-летний узбек из говночемпа и новичок египтянин сходу в старт… похоже на авантюру или панику от Пепа. Пенсы, хоть и середняки, но всё же не пальцем деланные, а матч-то за 4-ку. Хз что из этого выйдет.

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  5. thegodfather 25.01.2025 20:57 # thegodfather
    Аахахах гвардиолабы в атаку вме то джексона
    Чел знает как с мячем работать и прд себя убирать на замахе

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  6. akado 25.01.2025 20:54 # akado
    Чето зона Джеймса проваливается постоянно, хотя он и в атаку не ходит.

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  7. thegodfather 25.01.2025 20:54 # thegodfather
    Не нахуй я рот ебал

    Счет 1 - 0, они стоят защами в центре поля, дают мармушам холлагдам фоденам убегать. Кринжа

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  8. thegodfather 25.01.2025 20:53 # thegodfather
    Высокая линия членсов ето какой-ьо пи3дос.

    Нахуя

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  9. burnley 25.01.2025 20:49 # burnley
    Пеп решил использовать Бернарду Силву как Хави. Это что-то новое

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  10. zaeba1l 25.01.2025 20:48 # zaeba1l
    По информации Фабрицио Романо, сумма Сити заплатил за Хусанова 40 млн евро плюс бонусы.

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  11. b84 25.01.2025 20:45 # b84
    посмотрел гол это пиздец) таджик сслился)

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  12. liverpo0ol 25.01.2025 20:43 # liverpo0ol
    Cholsey проебал свой момент. Это был победный момент

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  13. b84 25.01.2025 20:42 # b84
    тут ждем обоюдки

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  14. thegodfather 25.01.2025 20:42 # thegodfather
    Блять чо за высокая линия у членсов!? Нахуя!?
    Защита иупо на растерзание

    Мареска далбайоб)

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  15. sausage 25.01.2025 20:42 # sausage
    Хуясе бодро начали попуски этого сезона.

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  16. sausage 25.01.2025 20:41 # sausage
    Джексон)))

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  17. hachidlo 25.01.2025 20:40 # hachidlo
    Братишка намаз забыл сделать перед матчем, волнуется. Но в перерыве успеет гачибази станцевать.

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  18. thegodfather 25.01.2025 20:40 # thegodfather
    Пенсоклоуны пр классике.
    Не могут вфход 2 в 1 реализовать

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  19. sausage 25.01.2025 20:40 # sausage
    Узбек))))

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  20. ska-skvo 25.01.2025 20:39 # ska-skvo
    Хуйсосанов ору сукааа, ну что за топоря лысый шарлатан подписал аахахаххахахахахах

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