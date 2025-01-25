Калафьори принес "Арсеналу" победу над "Вулверхэмптоном"

Гол Риккардо Калафьори принес "Арсеналу" победу в непростом матче против "Вулверхэмптона" с удалением у каждой из сторон.

Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 3:1 от "Челси", но выздоровевший Тоти Гомеш был назван среди запасных.



Наставник "канониров" Микель Артета поменял половину полевых игроков по сравнению с победой 3:0 над загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов, бросив в бой Вильяма Салиба, Майлса Льюис-Скелли, Томаса Партея, Итана Нванери и Леандро Троссарда.



В первом тайме команды почти поровну владели мячом, но гости атаковали острее. Особенно выделялся Кай Хаверц, который, правда, то не мог попасть в створ, то не мог пробить голкипера.



На 43-й минуте "Арсенал" попал в затруднительное положение, потому что Льюис-Скелли в самом зачатке остановил контратаку соперника с помощью фола, за что получил от рефери Майкла Оливера прямую красную карточку.



Несмотря на дефицит в одного игрока, гости дерзко начали второй тайм, однако увенчать этот отрезок активности голом им не удалось.



Затем уже хозяева принялись атаковать. Особенно хороший момент имел Матеус Кунья, чей крученый удар был отражен Давидом Райей.



На 70-й минуте Оливер уравнял составы команд, удалив Жоао Гомеса за грубый фол на Юрриене Тимбере.



Воспрянув духом, на 74-й минуте "канониры" открыли счет. Вышедший на замену Риккардо Калафьори пробил в касание из пределов штрафной по отброшенному защитником мячу — 0:1.



Победу "Арсенал" уже не упустил. Единственную реальную возможность сравнять счет имел Райан Аит-Нури, но Райя не позволил ему отличиться.



"Арсенал" близко к сердцу воспринял удаление Льюис-Скелли, сплотившись и выдав хороший отрезок. А когда составы вновь стали равными, "канониры" сподобились на гол, принесший им важные три очка.



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче