Постекоглу: "Тоттенхэм" играет с огнем, никого не приглашая"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб "играет с огнем", не укрепляя состав в зимнее трансферное окно.

В своем последнем матче — против "Хоффенхайма" в минувший четверг — Постекоглу был лишен сразу 14 игроков первой команды.



Постекоглу неоднократно говорил о необходимости приобретений, но пока получил лишь голкипера Антонина Кински и юного вингера Ян Мина Хека. Анге опасается, что "шпоры" могут за это поплатиться.



"Я здесь не для того, чтобы искать возможности (на трансферном рынке) для клуба. Да и у меня нет времени на это".



"Не думаю, что я делаю какие-либо заявления. Я говорю очевидные вещи, а говорить что-либо другое было бы неуместно. Эта группа игроков нуждается в помощи, насчет этого нет сомнений".



"Мы своего рода играем с огнем, никого не приглашая, но, с другой стороны, клуб старается изменить эту ситуацию", — цитирует Постекоглу ESPN.