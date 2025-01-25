Фелиш пропустит матч против с "Сити" из-за утраты в семье
Нападающий "Челси" Жоау Фелиш пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу из-за утраты в семье.
Как сообщает Evening Standard, с разрешения "Челси" 25-летний Фелиш отправился на родину в Португалию, поэтому Жоау не будет в заявке "синих" на "Этихад".
В этом сезоне Фелиш сыграл 20 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги отметился только тремя появлениями в стартовом составе.
Добавим, Фелиша связывают с уходом из "Челси" в этом месяце. Однако своим будущим Жоау, интерес к которому проявляет "Милан", займется уже после возвращения из вынужденной поездки.
25.01.2025 18:00
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