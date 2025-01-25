Рэшфорд готов отказаться от части зарплаты ради "Барселоны"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд готов отказаться от части своей зарплаты ради перехода в "Барселону".
Несмотря на интерес множества европейских клубов, включая "Наполи" и дортмундскую "Боруссию", именно "Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для Рэшфорда.
Нюанс в том, что "Барселона" пока не может подписать 27-летнего игрока сборной Англии, даже на правах аренды — зарплатная ведомость клуба с "Ноу Камп" и так перегружена.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, в ходе переговоров Рэшфорд выразил готовность пойти на понижение зарплаты, если это поможет ему отправиться в "Барселону".
Добавим, в данный момент Рэшфорд зарабатывает 325,000 фунтов в неделю, и "Юнайтед" все равно придется субсидировать зарплату Маркуса, чтобы тот ушел в аренду.
25.01.2025 17:00
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Хочет поехать в Барселону чтобы Ямалу и Левондовскому водичку носить.
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чего они прутся в клуб-банкрот)))
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