Рэшфорд готов отказаться от части зарплаты ради "Барселоны"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд готов отказаться от части своей зарплаты ради перехода в "Барселону".

Несмотря на интерес множества европейских клубов, включая "Наполи" и дортмундскую "Боруссию", именно "Барселона" является наиболее предпочтительным направлением для Рэшфорда.



Нюанс в том, что "Барселона" пока не может подписать 27-летнего игрока сборной Англии, даже на правах аренды — зарплатная ведомость клуба с "Ноу Камп" и так перегружена.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, в ходе переговоров Рэшфорд выразил готовность пойти на понижение зарплаты, если это поможет ему отправиться в "Барселону".



Добавим, в данный момент Рэшфорд зарабатывает 325,000 фунтов в неделю, и "Юнайтед" все равно придется субсидировать зарплату Маркуса, чтобы тот ушел в аренду.