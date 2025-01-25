"Лечче" отклонил второе предложение МЮ по Доргу

Итальянский "Лечче" отклонил уже второе предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке крайнего защитника Патрика Доргу.

По информации talkSPORT, второе предложение "Юнайтед" составило 27 миллионов фунтов, однако "Лечче" ответил отказом, оценив Доргу в 33 млн. фунтов.



В этот уикенд переговоры двух клубов продолжаются, и "Юнайтед" оптимистичен насчет достижения компромисса по 20-летнему датчанину нигерийского происхождения.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим пытается перевести свою команду на схему 3-4-3, и Доргу играть по ней привычно.



В этом сезоне Доргу сыграл 20 матчей за "Лечче" в Серии А, забив три гола и отдав одну результативную передачу.