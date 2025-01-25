"Лечче" отклонил второе предложение МЮ по Доргу

Патрик Доргу Итальянский "Лечче" отклонил уже второе предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке крайнего защитника Патрика Доргу.

По информации talkSPORT, второе предложение "Юнайтед" составило 27 миллионов фунтов, однако "Лечче" ответил отказом, оценив Доргу в 33 млн. фунтов.

В этот уикенд переговоры двух клубов продолжаются, и "Юнайтед" оптимистичен насчет достижения компромисса по 20-летнему датчанину нигерийского происхождения.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим пытается перевести свою команду на схему 3-4-3, и Доргу играть по ней привычно.

В этом сезоне Доргу сыграл 20 матчей за "Лечче" в Серии А, забив три гола и отдав одну результативную передачу.


Метки Доргу, Лечче, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2025 16:00

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