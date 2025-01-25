Маласиа не хочет уходить из "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тирелл Маласиа заявил, что не хочет уходить из клуба.

Первые месяцы этого сезона Маласи провел в лазарете с травмой колена и сыграл только шесть матчей за первую команду "Юнайтед".



Ранее в январе ходили слухи, что Маласиа может отправиться в аренду на вторую половину сезона, однако 25-летний голландец предпочитает остаться и лишь надеется на шанс проявить себя.



"Ты всегда хочешь играть против лучших. Поэтому я и в "Манчестер Юнайтед". Поэтому я и хочу играть в Премьер-Лиге. Я всегда готов. Я всегда хочу играть хорошие матчи, независимо от соперника".



"Я чувствую, что готов и в хорошей форме. Я лишь хочу играть в футбол. Я долго отсутствовал, поэтому я рад вернуться", — сообщил Маласиа MUTV.