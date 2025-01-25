"Вилла" стала очередным претендентом на Кунью

"Астон Вилла" стала очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье.

Ранее в январе "Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" в 57 миллионов фунтов о покупке Джона Дурана.



Ожидается, что теперь попытку заполучить оцениваемого в 80 млн. фунтов Дурана предпримет саудовский "Аль-Наср".



"Вилла" была вынуждена задуматься о замене для Дурану, и на радаре у бирмингемского клуба, как утверждает Daily Mail, находится Кунья.



Кунья, который оценивается в 60 млн. фунтов, также интересен другим клубам Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Челси", Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест".



Кунья до сих пор не подписал новый контракт, что может подтолкнуть "Вулверхэмптон" к продаже 25-летнего бразильца.