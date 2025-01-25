"Вилла" стала очередным претендентом на Кунью
"Астон Вилла" стала очередным клубом, проявившим интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Матеусу Кунье.
Ранее в январе "Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" в 57 миллионов фунтов о покупке Джона Дурана.
Ожидается, что теперь попытку заполучить оцениваемого в 80 млн. фунтов Дурана предпримет саудовский "Аль-Наср".
"Вилла" была вынуждена задуматься о замене для Дурану, и на радаре у бирмингемского клуба, как утверждает Daily Mail, находится Кунья.
Кунья, который оценивается в 60 млн. фунтов, также интересен другим клубам Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Челси", Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест".
Кунья до сих пор не подписал новый контракт, что может подтолкнуть "Вулверхэмптон" к продаже 25-летнего бразильца.
25.01.2025 14:00
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