Аморим разочарован пассивностью МЮ на трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим разочарован пассивностью своего клуба на трансферном рынке в январе.

"Юнайтед" пока не совершил ни одного приобретения в это трансферное окно, хотя Амориму очевидным образом не хватает игроков для своего стиля игры.



Как сообщает Manchester Evening News, приглашенному из "Спортинга" в ноябре Амориму была полностью раскрыта картина насчет финансового положения клуба.



"Юнайтед" испытывает серьезные проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей, и Амориму было четко разъяснено, что сперва клубу придется продать, чтобы кого-нибудь купить в январе.



Тем не менее, Аморим все равно испытывает разочарование. "Юнайтед" пока не преуспел даже в расставании с игроками, и только вингер Антони, как кажется, нашел новое пристанище, направляясь в аренду в "Реал Бетис".



"Юнайтед" все еще пытается продать Алехандро Гарначо, а также может отправить в аренду Маркуса Рэшфорда, но пока результата нет, как и не увенчались успехом переговоры с "Лечче" по 20-летнему вингбеку Патрику Доргу.