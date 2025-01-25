Мареска признал, что Санчес далек от уровня, который нужен первому номеру "Челси"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его первый номер Роберт Санчес далек от того уровня, которому должен соответствовать голкипер "синих".
В этом сезоне Премьер-Лиги Санчес совершил уже четыре ошибки, которые привели к пропущенным голам, за что Роберта критиковали не только люди со стороны, но и собственные болельщики "Челси".
Несмотря на это, Мареска доволен прогрессом Санчеса и не ставит под сомнение роль Роберта как первого номера — но только в этом сезоне.
"Конечно, это не очень хорошо для его уверенности в себе, но Роберт — профессионал, который должен научиться справляться с такого рода моментом".
"Это станет опытом для него. Он также должен научиться справляться с такого рода моментом и во время матча дома, когда болельщики — по какой-либо причине — недовольны. Он должен выдерживать это".
"Я не разговаривал с Робертом. Я считаю, что такого рода момент — часть нашей профессии. Ты должен извлечь урок и научиться справляться с этим. Это уже случалось с Робертом в прошлом, и он довольно хорошо на это реагировал".
"Он прибавляет, но он все еще очень, очень, очень далек от того, где я хочу его видеть".
"Сможет ли он быть первым номером "Челси" много лет? Я не думаю о будущих сезонах. Я думаю об этом сезоне".
"В этом сезоне? Несомненно. Но что касается будущего, мы не знаем. Это касается не только Роберта. Я не знаю даже насчет себя, понимаете? Я сосредоточен на настоящем, на этом сезоне. С момента, как мы начали, Роберт становится лучше, но он все еще далек от того, где я хочу видеть его", — цитирует Мареску Evening Standard.
25.01.2025 12:00
Просмотров: 575
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он начинает всегда хорошо первые туры. А потом раслаблен......но может играть топлво!
(ответить)
Мареска: « Моментуй, не моментуй - всё равно получишь йух»
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий