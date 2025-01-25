Мареска признал, что Санчес далек от уровня, который нужен первому номеру "Челси"

Энцо Мареска и Роберт Санчес Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его первый номер Роберт Санчес далек от того уровня, которому должен соответствовать голкипер "синих".

В этом сезоне Премьер-Лиги Санчес совершил уже четыре ошибки, которые привели к пропущенным голам, за что Роберта критиковали не только люди со стороны, но и собственные болельщики "Челси".

Несмотря на это, Мареска доволен прогрессом Санчеса и не ставит под сомнение роль Роберта как первого номера — но только в этом сезоне.

"Конечно, это не очень хорошо для его уверенности в себе, но Роберт — профессионал, который должен научиться справляться с такого рода моментом".

"Это станет опытом для него. Он также должен научиться справляться с такого рода моментом и во время матча дома, когда болельщики — по какой-либо причине — недовольны. Он должен выдерживать это".

"Я не разговаривал с Робертом. Я считаю, что такого рода момент — часть нашей профессии. Ты должен извлечь урок и научиться справляться с этим. Это уже случалось с Робертом в прошлом, и он довольно хорошо на это реагировал".

"Он прибавляет, но он все еще очень, очень, очень далек от того, где я хочу его видеть".

"Сможет ли он быть первым номером "Челси" много лет? Я не думаю о будущих сезонах. Я думаю об этом сезоне".

"В этом сезоне? Несомненно. Но что касается будущего, мы не знаем. Это касается не только Роберта. Я не знаю даже насчет себя, понимаете? Я сосредоточен на настоящем, на этом сезоне. С момента, как мы начали, Роберт становится лучше, но он все еще далек от того, где я хочу видеть его", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Мареска, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 25.01.2025 14:03 # chelsiukpro
    Он начинает всегда хорошо первые туры. А потом раслаблен......но может играть топлво!

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  2. os 25.01.2025 12:29 # os
    Мареска: « Моментуй, не моментуй - всё равно получишь йух»

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