Гвардиола признал, что соперники перестали бояться "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда совершенно перестала внушать страх соперникам в домашних матчах.

Этот сезон складывается очень непросто для "Сити", который был вынужден забыть о защите чемпионского звания и сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



В субботу "Сити" принимает на своем поле "Челси", и Гвардиола ожидает, что "синие" будут пытаться подвергать его команду давлению, как это делали другие соперники "горожан".



"Раньше каждый приезжал на "Этихад" и отсиживался в обороне. Первой увиденной мной командой, которая использовался персональную опеку, был "Кардифф" Нила Уорнока. Теперь каждый делает это. Каждый приезжает сюда и, кто бы это ни был, играет персонально".



"Они со всей прытью стремятся к Эдерсону или Штефану (Ортеге). Вам нужно адаптироваться и лучше обращаться с мячом, иначе вы не квалифицируетесь в Лигу Чемпионов", — цитирует Гвардиолу BBC.