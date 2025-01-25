Мареска: "Коул Палмер — наш Салах"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сравнил влияние Коула Палмера на команду с влиянием Мохамеда Салаха на "Ливерпуль".

С момента своего перехода из "Манчестер Сити" в сентябре 2023 Палмер демонстрирует впечатляющую результативность, забив 22 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги и уже 14 в этом, дополнительно отдав шесть результативных передач.



Однако не только эффективность Палмера возле чужих ворот позволяет Мареске провести параллели с Салахом. Энцо указывает на то, что Коул научился брать инициативу на себя в сложных ситуациях.



"Он значительно прибавляет, но не только в плане голов и результативных передач. Второй тайм против "Вулверхэмпона", на мой взгляд, был одним из лучших моментов с момента моего прихода сюда. Он демонстрировал характер, он просил мяч в любой момент, когда команда нуждалась в этом".



"Когда у "Ливерпуля" бывают тяжелые моменты, Салах просит мяч. Когда у "Арсенала" бывают тяжелые моменты, Эдегор просит мяч".



"Нам нужен такого рода игрок, который в сложные моменты поворачивается к своим партнерам по команде и говорит: "Не переживайте, дайте мне мяч, я обо всем позабочусь".



"Мы должны демонстрировать такого рода характер в сложные моменты. Во втором тайме против "Вулверхэмптона" он был на высоте", — цитирует Мареску ESPN.