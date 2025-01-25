Гвардиола: "В следующем сезоне мы по-настоящему вернемся"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что в следующем сезоне его команда вернется к борьбе за титул Премьер-Лиге.

Прямо сейчас "Сити" занимает только пятое место в Премьер-Лиге, и у "горожан" нет более важной задачи, чем квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Однако Гвардиола уверен, что его команда преодолеет этот сложный период и вернется в форму, приносившую "Сити" трофеи.



"Мы не в лучшем положении, учитывая обстоятельства. Абсолютно. Я не настолько глуп, чтобы не знать наши стандарты и наш уровень. Каждый знает это".



"Тем не менее, я по-прежнему верю, что у нас великолепная группа игроков, как мы и доказывали в последние семь, восемь, девять лет. Я не собираюсь менять свое мнение из-за двух месяцев плохих результатов".



"Но я много раз видел — три месяца назад, два месяца назад, — что у нас будут трудности, и вот это случилось".



"Тем не менее, в следующем сезоне мы вернемся, вернется по-настоящему".



"А сейчас нам нужно время. Это вопрос выживания, стойкости. Если борьба за титул невозможна, нам нужно признать реальность, и это совершенно другая реальность, нежели у нас была в последние восемь или девять лет".



"Как бы мы ни признавали реальность, мы никогда не забудем, кто мы такие, насколько мы хороши. Мы будем двигаться дальше".



"Случившееся с нами — это нормально. Это заставило меня еще лучше осознать, насколько исключительны мы были", — цитирует Гвардиолу The Independent.