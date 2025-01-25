Гвардиола: "В следующем сезоне мы по-настоящему вернемся"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что в следующем сезоне его команда вернется к борьбе за титул Премьер-Лиге.

Прямо сейчас "Сити" занимает только пятое место в Премьер-Лиге, и у "горожан" нет более важной задачи, чем квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

Однако Гвардиола уверен, что его команда преодолеет этот сложный период и вернется в форму, приносившую "Сити" трофеи.

"Мы не в лучшем положении, учитывая обстоятельства. Абсолютно. Я не настолько глуп, чтобы не знать наши стандарты и наш уровень. Каждый знает это".

"Тем не менее, я по-прежнему верю, что у нас великолепная группа игроков, как мы и доказывали в последние семь, восемь, девять лет. Я не собираюсь менять свое мнение из-за двух месяцев плохих результатов".

"Но я много раз видел — три месяца назад, два месяца назад, — что у нас будут трудности, и вот это случилось".

"Тем не менее, в следующем сезоне мы вернемся, вернется по-настоящему".

"А сейчас нам нужно время. Это вопрос выживания, стойкости. Если борьба за титул невозможна, нам нужно признать реальность, и это совершенно другая реальность, нежели у нас была в последние восемь или девять лет".

"Как бы мы ни признавали реальность, мы никогда не забудем, кто мы такие, насколько мы хороши. Мы будем двигаться дальше".

"Случившееся с нами — это нормально. Это заставило меня еще лучше осознать, насколько исключительны мы были", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2025 09:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 25.01.2025 10:44 # apl-nash
    С 5-го дивизиона нескоро вернётесь, голубки

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  2. sausage 25.01.2025 09:58 # sausage
    С узбеками на борту вернутся в середину таблицы, как в олдовые времена.

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  3. farhad 25.01.2025 09:41 # farhad
    КОРОЛЬ!!!

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  4. xxa 25.01.2025 09:32 # xxa
    Мечты голубого (the Blues)

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