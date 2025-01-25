Аморим не знает, останется ли Рэшфорд
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что не знает, останется ли нападающий Маркус Рэшфорд в клубе.
Рэшфорд не играет за "Юнайтед" с 12 декабря, уже после первого пропущенного матча в этот период объявив, что он открыт к новому вызову в своей карьере.
Последние недели Рэшфорда сватали в различные европейские клубы, включая "Милан" и "Барселону", но пока 27-летний англичанин не подыскал себе новое пристанище.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" Аморим был вынужден признать, что находится в неведении насчет будущего Рэшфорда.
"Останется ли Рэшфорд в "Юнайтед" после закрытия зимнего окна? Я не знаю. Я правда не знаю. Парни, еще восемь дней. В конце окна мы увидим, что случилось. И в тот момент мы сможем поговорить об этом", — цитирует Аморима The Independent.
25.01.2025 08:00
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