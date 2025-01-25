23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 25 января, шестью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вулверхэмптон" проиграл все три последних матча Премьер-Лиги с общим счетом 1:9. "Арсенал" не знает поражений в чемпионате уже 12 поединков кряду. "Волки" проиграли все семь последних встреч с "канонирами" в Премьер-Лиге после своего дубля в сезоне 2020/21.
Впервые с Boxing Day за "Вулверхэмптон" может сыграть защитник Тоти Гомеш. Марио Лемина ищет себе новый клуб.
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба, вероятно, пропустит третий матч кряду из-за травмы задней поверхности бедра. Могут вернуться Риккардо Калафьори и Майлс Льюис-Скелли.
БОРНМУТ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00
"Борнмут" не знает поражений в Премьер-Лиге уже 10 матчей кряду (6 побед, 4 ничьи), и это рекордная серия в истории клуба. "Ноттингем Форест" выиграл семь из восьми последних поединков в высшем дивизионе, оставшийся завершив вничью. "Вишенки" ни разу не уступили в девяти последних встречах с "лесниками" в чемпионате (5 побед, 4 ничьи).
"Борнмут" устроит фитнес-тест для Маркуса Тавернье, который едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Адам Смит, Алекс Скотт и Луис Синистерра вскоре должны покинуть лазарет. Хулио Солер уехал выступать на Чемпионат Южной Америки U-20.
Вингер "Форест" Каллум Хадсон-Одои находится под вопросом из-за проблем с пахом. Ибраим Сангаре продолжает восстановление после перенесенной в прошлом году операции на задней поверхности бедра.
БРАЙТОН — ЭВЕРТОН 18:00
"Брайтон" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге после серии из восьми без побед. "Эвертон" выиграл только один из 21 последнего выездного поединка в чемпионате — 0:2 против "Ипсвича" в октябре. "Ириски" одержали две победы в трех последних выездах к "чайкам" в Премьер-Лиге.
"Брайтону" нужно оценить состояние Льюиса Данка и Мэтта О'Райли. Джек Хиншелвуд может сыграть впервые с ноября. Также поправился Браян Груда, но Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер и Эван Фергюсон все еще отсутствуют.
Полузащитнику "Эвертона" Дуайту Макнилу может потребоваться операция на колене, из-за проблем с которым он пропустил восемь последних матчей. Тим Айрогбунам возобновил тренировки после четырех месяцев вне игры с травмой стопы.
ЛИВЕРПУЛЬ — ИПСВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 17 последних матчей в Премьер-Лиге (12 побед, 5 поражений). "Ипсвич" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 18 последних поединках в высшем дивизионе. "Красные" выиграли все три последние встречи с "трактористами" в чемпионате с общим счетом 13:0.
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс присоединился в лазарете к Джо Гомесу и Диогу Жоте.
Атакующий полузащитник Хулио Энсисо, арендованный у "Брайтона" готов дебютировать за "Ипсвич". Конор Чаплин, Чидози Огбене и Сэмми Смодич травмированы.
САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 18:00
"Саутгемптон" рискует потерпеть шестое подряд домашнее поражение в чемпионате, что стало бы новым антирекордом клуба. Серия "Ньюкасла" из девяти побед подряд во всех соревнованиях прервалась домашним поражением 4:1 от "Борнмута" в прошлый уикенд. "Сороки" выиграли все шесть последних встреч со "святыми" с учетом всех соревнований.
Новичок "Саутгемптона" Альберт Гренбек пока провел только одну тренировку с командой и едва ли будет брошен в бой. Тайлер Диблинг и Камалдин Сулемана травмированы. Аарон Рамсдейл под вопросом.
Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп залечил свое колено и может попасть в заявку. Джамаал Ласселлс, Харви Барнс и Каллум Уилсон остаются в лазарете.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 20:30
"Манчестер Сити" проиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги, которые следовали после поединка в Лиге Чемпионов посреди недели. "Челси" не выиграл ни одного из трех последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 1 поражение), забив лишь один гол. "Горожане" ни разу не уступили в 10 последних встречах с "синими" во внутренних соревнованиях (8 побед, 2 ничьи).
"Сити" готов задействовать своих новичков Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Омара Мармуша. Рубен Диаш и Жереми Доку команде не помогут, как и Натан Аке, Родри и Оскар Бобб.
"Челси" будет лишен Леви Колуилла и Энцо Фернандеса. Ромео Лавиа пропустит еще несколько недель.
25.01.2025 07:00
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Последние комментарии:
Алга Ситей, сегодня вся Централбная Азия за Ситей
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Лузерпульцы! Ваш день настал! Нет, это ещё не 8-е марта, но тот самый день, когда играет Щолси. Да и не против кого, а против самих Ситей. Ебыри залупуля против ебырей лузекузена. В этот день в вашей пуской черепной коробке, покрытой шерстью, не будет никаких мыслей, кроме "ШО ТАМ ПО ЩОЛСИ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТО ШО ТАМ ПО ЩОЛСИ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТО ШО ТАМ ПО ЩОЛСИ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТО ШО ТАМ ПО ЩОЛСИ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТО ШО ТАМ ПО ЩОЛСИ ЛИШЬ БЫ НЕ СИТО ".
Так что, открывайте своё шестидолларовое винцо, распечатывайте плакаты с Ван Бастеном, чтобы натуралы не завидовали, распечатывайте свои пайки из подземки, делайте намаз, танцуйте гачибази, развозите цемент на ниве, принимайте таблетки от шизы, запивая их винцом, да настраивайте ваши кучерявые крапово-лиловые ипальники в 4к60фпс на оба глаза, а то ёпла станут openGL.
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