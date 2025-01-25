23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 25 января, шестью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" проиграл все три последних матча Премьер-Лиги с общим счетом 1:9. "Арсенал" не знает поражений в чемпионате уже 12 поединков кряду. "Волки" проиграли все семь последних встреч с "канонирами" в Премьер-Лиге после своего дубля в сезоне 2020/21.



Впервые с Boxing Day за "Вулверхэмптон" может сыграть защитник Тоти Гомеш. Марио Лемина ищет себе новый клуб.



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба, вероятно, пропустит третий матч кряду из-за травмы задней поверхности бедра. Могут вернуться Риккардо Калафьори и Майлс Льюис-Скелли.



БОРНМУТ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Борнмут" не знает поражений в Премьер-Лиге уже 10 матчей кряду (6 побед, 4 ничьи), и это рекордная серия в истории клуба. "Ноттингем Форест" выиграл семь из восьми последних поединков в высшем дивизионе, оставшийся завершив вничью. "Вишенки" ни разу не уступили в девяти последних встречах с "лесниками" в чемпионате (5 побед, 4 ничьи).



"Борнмут" устроит фитнес-тест для Маркуса Тавернье, который едва возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Адам Смит, Алекс Скотт и Луис Синистерра вскоре должны покинуть лазарет. Хулио Солер уехал выступать на Чемпионат Южной Америки U-20.



Вингер "Форест" Каллум Хадсон-Одои находится под вопросом из-за проблем с пахом. Ибраим Сангаре продолжает восстановление после перенесенной в прошлом году операции на задней поверхности бедра.



БРАЙТОН — ЭВЕРТОН 18:00



"Брайтон" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге после серии из восьми без побед. "Эвертон" выиграл только один из 21 последнего выездного поединка в чемпионате — 0:2 против "Ипсвича" в октябре. "Ириски" одержали две победы в трех последних выездах к "чайкам" в Премьер-Лиге.



"Брайтону" нужно оценить состояние Льюиса Данка и Мэтта О'Райли. Джек Хиншелвуд может сыграть впервые с ноября. Также поправился Браян Груда, но Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер и Эван Фергюсон все еще отсутствуют.



Полузащитнику "Эвертона" Дуайту Макнилу может потребоваться операция на колене, из-за проблем с которым он пропустил восемь последних матчей. Тим Айрогбунам возобновил тренировки после четырех месяцев вне игры с травмой стопы.



ЛИВЕРПУЛЬ — ИПСВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 17 последних матчей в Премьер-Лиге (12 побед, 5 поражений). "Ипсвич" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 18 последних поединках в высшем дивизионе. "Красные" выиграли все три последние встречи с "трактористами" в чемпионате с общим счетом 13:0.



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс присоединился в лазарете к Джо Гомесу и Диогу Жоте.



Атакующий полузащитник Хулио Энсисо, арендованный у "Брайтона" готов дебютировать за "Ипсвич". Конор Чаплин, Чидози Огбене и Сэмми Смодич травмированы.



САУТГЕМПТОН — НЬЮКАСЛ 18:00



"Саутгемптон" рискует потерпеть шестое подряд домашнее поражение в чемпионате, что стало бы новым антирекордом клуба. Серия "Ньюкасла" из девяти побед подряд во всех соревнованиях прервалась домашним поражением 4:1 от "Борнмута" в прошлый уикенд. "Сороки" выиграли все шесть последних встреч со "святыми" с учетом всех соревнований.



Новичок "Саутгемптона" Альберт Гренбек пока провел только одну тренировку с командой и едва ли будет брошен в бой. Тайлер Диблинг и Камалдин Сулемана травмированы. Аарон Рамсдейл под вопросом.



Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп залечил свое колено и может попасть в заявку. Джамаал Ласселлс, Харви Барнс и Каллум Уилсон остаются в лазарете.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 20:30



"Манчестер Сити" проиграл три из четырех последних матчей Премьер-Лиги, которые следовали после поединка в Лиге Чемпионов посреди недели. "Челси" не выиграл ни одного из трех последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 1 поражение), забив лишь один гол. "Горожане" ни разу не уступили в 10 последних встречах с "синими" во внутренних соревнованиях (8 побед, 2 ничьи).



"Сити" готов задействовать своих новичков Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Омара Мармуша. Рубен Диаш и Жереми Доку команде не помогут, как и Натан Аке, Родри и Оскар Бобб.



"Челси" будет лишен Леви Колуилла и Энцо Фернандеса. Ромео Лавиа пропустит еще несколько недель.