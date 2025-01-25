Мареска не думает, что "Челси" нуждается в Гарначо

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что у его команды нет острой необходимости в вингере "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Согласно слухам, сейчас "Челси" готовит свое предложение по Гарначо, ожидая, что суммы в 60 миллионов фунтов будет достаточно для заключения сделки в "Юнайтед".



По словам Марески, его клуб держит руку на пульсе, но в данный момент Энцо доволен своим выбором вингеров.



"Я доволен, чем мы обладаем в данный момент. Справа у нас есть Педру (Нету) и Нони (Мадуэке), а слева есть Джейдон (Санчо). С нами также был Миша (Мудрик), теперь его нет. Тайрик (Джордж) — молодой игрок, который может помочь, поэтому в данный момент мы в порядке".



"Мы следим за тем, что происходит на трансферном рынке. Но остается 10 дней, а мы ничего не предприняли, лишь отозвав Трева (Чалобу). Посмотрим, случится ли что-нибудь в следующие 10 дней", — цитирует Мареску The Independent.