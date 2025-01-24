"Атлетико" вступил в переговоры по Зинченко

Испанский "Атлетико" проявил интерес к левому защитнику "Арсенала" Александру Зинченко.

По информации Sky Sport Germany, переговоры между "Атлетико" и "Арсеналом" идут полным ходом. Гранд Ла Лиги открыт как к приобретению Александра, так и к аренде с обязательством по выкупу.



Источник утверждает, что сам Зинченко настроен покинуть "Арсенал" в это трансферное окно. 28-летний игрок сборной Украины доступен для постоянного трансфера за 17 миллионов фунтов плюс бонусы.



Дортмундская "Боруссия", об интересе которой к Зинченко сообщалось ранее, остается претендентом на Александра, но в данный момент менее активна.



Постоянный трансфер Зинченко выглядит для "Боруссии" слишком дорогим, вдобавок немецкий клуб ищет игрока, который также может закрыть позицию центрального защитника.