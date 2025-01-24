"Атлетико" вступил в переговоры по Зинченко

Александр Зинченко Испанский "Атлетико" проявил интерес к левому защитнику "Арсенала" Александру Зинченко.

По информации Sky Sport Germany, переговоры между "Атлетико" и "Арсеналом" идут полным ходом. Гранд Ла Лиги открыт как к приобретению Александра, так и к аренде с обязательством по выкупу.

Источник утверждает, что сам Зинченко настроен покинуть "Арсенал" в это трансферное окно. 28-летний игрок сборной Украины доступен для постоянного трансфера за 17 миллионов фунтов плюс бонусы.

Дортмундская "Боруссия", об интересе которой к Зинченко сообщалось ранее, остается претендентом на Александра, но в данный момент менее активна.

Постоянный трансфер Зинченко выглядит для "Боруссии" слишком дорогим, вдобавок немецкий клуб ищет игрока, который также может закрыть позицию центрального защитника.


Метки Арсенал, Атлетико, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 23:00

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