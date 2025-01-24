"Юнайтед" следит за Нкунку

Кристофер Нкунку "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

До закрытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" может попрощаться с вингером Алехандро Гарначо, которого хотят "Наполи" и как раз "Челси".

Продажа Гарначо открыла бы дверь для приглашения нападающего в "Юнайтед", и ESPN утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находится Нкунку.

Из-за дефицита игровых минут в Премьер-Лиге Нкунку открыт к отъезду со "Стэмфорд Бридж", и ранее в январе Кристофера сватали в "Баварию".

"Юнайтед" имеет давний интерес к Нкунку, просматривая того еще во времена выступлений за "РБ Лейпциг", откуда Кристофер отправился в "Челси" в 2023 году.

ESPN добавляет, что упомянутый Гарначо предпочитает "Челси", поэтому в теории два клуба могут попытаться договориться об обмене игроками.


Метки Манчестер Юнайтед, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 24.01.2025 22:54 # chelsiukpro
    Надеюсь что накуй этот Горначо Челси! Да и еще за 60лямов!

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  2. chelsiukpro 24.01.2025 22:51 # chelsiukpro
    Продать Нкунку чтоб купить Горначо.... долбаебизм получится если это произойдет.

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  3. chelsea88 24.01.2025 22:35 # chelsea88
    Вуайеристы ипаные.

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  4. skydreams 24.01.2025 22:23 # skydreams
    кста норм вариант для МЮ, травмы вроде миновали, голы стабильно кладёт когда выходит, но не вписывается в систему Марески. всяко лучше днищ с МЮ которых 10хаг накупил

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  5. narcot 24.01.2025 22:07 # narcot
    АХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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