"Юнайтед" следит за Нкунку
"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.
До закрытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" может попрощаться с вингером Алехандро Гарначо, которого хотят "Наполи" и как раз "Челси".
Продажа Гарначо открыла бы дверь для приглашения нападающего в "Юнайтед", и ESPN утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находится Нкунку.
Из-за дефицита игровых минут в Премьер-Лиге Нкунку открыт к отъезду со "Стэмфорд Бридж", и ранее в январе Кристофера сватали в "Баварию".
"Юнайтед" имеет давний интерес к Нкунку, просматривая того еще во времена выступлений за "РБ Лейпциг", откуда Кристофер отправился в "Челси" в 2023 году.
ESPN добавляет, что упомянутый Гарначо предпочитает "Челси", поэтому в теории два клуба могут попытаться договориться об обмене игроками.
24.01.2025 22:00
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Последние комментарии:
Надеюсь что накуй этот Горначо Челси! Да и еще за 60лямов!
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Продать Нкунку чтоб купить Горначо.... долбаебизм получится если это произойдет.
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Вуайеристы ипаные.
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кста норм вариант для МЮ, травмы вроде миновали, голы стабильно кладёт когда выходит, но не вписывается в систему Марески. всяко лучше днищ с МЮ которых 10хаг накупил
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АХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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