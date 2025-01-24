"Юнайтед" следит за Нкунку

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

До закрытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" может попрощаться с вингером Алехандро Гарначо, которого хотят "Наполи" и как раз "Челси".



Продажа Гарначо открыла бы дверь для приглашения нападающего в "Юнайтед", и ESPN утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находится Нкунку.



Из-за дефицита игровых минут в Премьер-Лиге Нкунку открыт к отъезду со "Стэмфорд Бридж", и ранее в январе Кристофера сватали в "Баварию".



"Юнайтед" имеет давний интерес к Нкунку, просматривая того еще во времена выступлений за "РБ Лейпциг", откуда Кристофер отправился в "Челси" в 2023 году.



ESPN добавляет, что упомянутый Гарначо предпочитает "Челси", поэтому в теории два клуба могут попытаться договориться об обмене игроками.