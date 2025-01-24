МЮ придется раскошелиться на 33.7 млн. фунтов ради Доргу
"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на 40 миллионов евро (33.7 млн. фунтов), чтобы заполучить крайнего защитника итальянского "Лечче" Патрика Доргу.
Согласно слухам, на этой неделе "Лечче" уже отклонил одно предложение "Юнайтед" о покупке Доргу.
По информации The Guardian, два клуба действительно договариваются о трансфере Доргу, но установленная "Лечче" цена в 33.7 млн. фунтов — это на 10 млн. евро (8.4 млн. фунтов) больше, чем в данный момент готов заплатить "Юнайтед".
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим считает, что 20-летний датчанин, способный сыграть вингбека на обоих флангах, идеален для его схемы 3-4-3.
Тем временем, "Юнайтед" дал разрешение своему вингеру Антони отправиться на медобследование в "Реал Бетис", который собирается взять бразильца в аренду и платить 84% от его зарплаты в 150,000 фунтов в неделю.
24.01.2025 21:00
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