"Аль-Наср" попытается купить Дурана

"Саудовский "Аль-Наср" готовит официальное предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.

Ранее на этой неделе "Вилла" отказалась продать Дурана в "Вест Хэм", который был готов заплатить 57 миллионов фунтов за 21-летнего колумбийца.



The Telegraph ожидает, что теперь свою попытку заполучить Дурана предпримет "Аль-Наср", который ищет нападающего в помощь Криштиану Роналду и Садио Мане.



Ожидается, что только сумма в районе 80 млн. фунтов заставит "Виллу" отпустить Дурана посреди сезона.



Вообще, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери не хочет отпускать Дурана, у которого есть контракт до 2030 года.