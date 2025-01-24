Гвардиола подтвердил, что Хусанов, Рейс и Мармуш готовы к дебюту за "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что трое его январских новичков могут быть брошены в бой против "Челси" в субботу.

В течение одной недели "Сити" потратил около 122 миллионов фунтов, заполучив защитников Абдукодира Хусанова с Витором Рейсом и нападающего Омара Мармуша.



Почти половина этой суммы ушла на Мармуша, который из трех перечисленных новичков прибыл последним и с которым Гвардиола связывает особые надежды.



"Да, они будут в заявке, нам не хватает игроков. Мы не так много тренировались, потому что ездили в Париж. Все вместе мы еще не тренировались".



"Омар тренировался в четверг. Другие — понемногу, но не все вместе".



"Витор молод, это яркая личность. Хусанов уже освоился и привык играть против быстрых игроков во французской лиге. Омар, как я думаю, адаптируется быстро".



"Причина, почему мы подписали Омара, заключается в его потенциале. Прошлым летом мы были не столь активны, учитывая исключительное мастерство нашей команды. Мы ожидаем еще двух-трех новичков летом".



"Клуб думал, что это покупка на будущее, и Омар будет полезен много лет. Он обладает мастерством при игре у чужих ворот", — цитирует Гвардиолу ESPN.