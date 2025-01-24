"Брентфорд" арендовал Майкла Кайоде

"Брентфорд" взял в аренду до конца сезона правого защитника итальянской "Фиорентины" Майкла Кайоде.

По информации Sky Sports, "Брентфорд" также получил опцию выкупа Кайоде грядущим летом за 13.5 млн. фунтов.



Кайоде совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне, приняв участие в 26 матчах Серии А и сыграв свою роль в достижении "Фиорентиной" финала Лиги Конференций, где "фиалки" оказались биты "Олимпиакосом".



В этом сезоне 20-летний итальянец нигерийского происхождения сыграл только 12 матчей во всех соревнованиях, что и подтолкнуло его к переезду в Англию.