"Брентфорд" арендовал Майкла Кайоде

Майкл Кайоде "Брентфорд" взял в аренду до конца сезона правого защитника итальянской "Фиорентины" Майкла Кайоде.

По информации Sky Sports, "Брентфорд" также получил опцию выкупа Кайоде грядущим летом за 13.5 млн. фунтов.

Кайоде совершил настоящий прорыв в прошлом сезоне, приняв участие в 26 матчах Серии А и сыграв свою роль в достижении "Фиорентиной" финала Лиги Конференций, где "фиалки" оказались биты "Олимпиакосом".

В этом сезоне 20-летний итальянец нигерийского происхождения сыграл только 12 матчей во всех соревнованиях, что и подтолкнуло его к переезду в Англию.


Метки аренда, Брентфорд, Кайоде, трансферы, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 186



Поиск: