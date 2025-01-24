"Вест Хэм" договаривается по аренде Бробби
"Вест Хэм" обсуждает переход нападающего голландского "Аякса" Брайана Бробби.
Приглашение нападающего является приоритетной задачей для нового главного тренера "Вест Хэма" Грэма Поттера.
Ранее в январе "Вест Хэм" получил отказ на свое предложение в 57 миллионов фунтов о покупке Джона Дурана из "Астон Виллы". Также "молотобойцы" контактируют с "РБ Лейпциг" насчет Андре Силвы.
По информации talkSPORT, еще одной целью для "Вест Хэма" является Бробби, и накануне лондонский клуб провел позитивные переговоры с "Аяксом".
"Вест Хэм" собирается взять в аренду Бробби, который в прошлом сезоне забил 22 гола во всех соревнованиях, но в этой кампании отличился только четырежды в 28 матчах.
24.01.2025 16:00
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