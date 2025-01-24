"Вест Хэм" договаривается по аренде Бробби

Брайан Бробби "Вест Хэм" обсуждает переход нападающего голландского "Аякса" Брайана Бробби.

Приглашение нападающего является приоритетной задачей для нового главного тренера "Вест Хэма" Грэма Поттера.

Ранее в январе "Вест Хэм" получил отказ на свое предложение в 57 миллионов фунтов о покупке Джона Дурана из "Астон Виллы". Также "молотобойцы" контактируют с "РБ Лейпциг" насчет Андре Силвы.

По информации talkSPORT, еще одной целью для "Вест Хэма" является Бробби, и накануне лондонский клуб провел позитивные переговоры с "Аяксом".

"Вест Хэм" собирается взять в аренду Бробби, который в прошлом сезоне забил 22 гола во всех соревнованиях, но в этой кампании отличился только четырежды в 28 матчах.


Метки Аякс, Бробби, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 16:00

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