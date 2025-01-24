Агуэро уверен, что Артета приведет "Арсенал" к титулу Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро уверен, что Микель Артета сможет привести "Арсенал" к завоеванию титула Премьер-Лиги.

В своей свежей колонке для The Telegraph экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предположил, что "Арсенал" уже преодолел свой пик при Артете и в будущем не будет иметь столь хороших шансов на титул.



Однако Агуэро так совершенно не считает. Серхио впечатлен стабильностью "Арсенала" и верит, что чемпионство "канониров" при Артете — лишь вопрос времени.



"Я не представляю, почему Микель Артета должен ощущать давление. Посмотрите, где "Арсенал" был до его прихода и как они прибавили под его руководством. Они стабильно сражаются за место на вершине, что непросто, когда в соперниках у вас команды вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которые тоже всеми силами стремятся к титулу".



"С момента входа в этот новый цикл "Арсенал" демонстрирует стабильность. Они обладают отличными игроками и обновленным фирменным стилем игры. Их болельщики должны быть счастливы. Уверен, победа в Премьер-Лиге является их конечной целью, и я верю, что этому суждено случиться рано или поздно", — цитирует Агуэро Daily Mirror.