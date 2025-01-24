"Брайтон" выбирает клуб для Фергюсона

"Брайтон" обсуждает, в какой клуб может отправиться нападающий Эван Фергюсон на правах аренды.

В этом сезоне Фергюсон крайне ограничен в игровых минутах, поэтому "Брайтон" открыт к идее отправить 20-летнего ирландца в командировку за практикой.



Фергюсон едва возобновил тренировки после травмы лодыжки, и накануне боссы "Брайтона" собрались, чтобы обсудить имеющиеся варианты для ухода Эвана в аренду.



Как утверждает Daily Mail, Фергюсон обещает стать одним из самых желанных игроков на исходе зимнего трансферного окна.



Среди претендентов на Фергюсона значатся "Тоттенхэм", "Эвертон", "Борнмут" и "Фулхэм". Также за ситуацией вокруг Эвана наблюдают "Арсенал" и "Вест Хэм".