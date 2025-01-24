"Сити" едва ли купит Эдерсона в январе
"Манчестер Сити" едва ли будет покупать Эдерсона из "Аталанты", несмотря на давний интерес к бразильскому полузащитнику.
В это трансферное окно "Сити" уже укрепил свой состав с помощью Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Омара Мармуша, потратив около 122 миллионов фунтов.
При этом "Сити" до сих пор не обзавелся новым опорником взамен травмированному Родри, с потери которого и начался затяжной спад "горожан".
Одной из возможных целей "Сити" по укреплению центра поля назывался Эдерсон, однако трансфер 25-летнего бразильца выглядит сложным и едва ли случится в январе, утверждает Sky Sports.
Прежде всего дело в том, что "Аталанта" сражается за титул Серии А и располагается в топ-8 Лиги Чемпионов, поэтому итальянский клуб не намерен ослаблять свой состав на вторую половину сезона.
24.01.2025 13:00
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