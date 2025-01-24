"Сити" едва ли купит Эдерсона в январе

"Манчестер Сити" едва ли будет покупать Эдерсона из "Аталанты", несмотря на давний интерес к бразильскому полузащитнику.

В это трансферное окно "Сити" уже укрепил свой состав с помощью Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Омара Мармуша, потратив около 122 миллионов фунтов.



При этом "Сити" до сих пор не обзавелся новым опорником взамен травмированному Родри, с потери которого и начался затяжной спад "горожан".



Одной из возможных целей "Сити" по укреплению центра поля назывался Эдерсон, однако трансфер 25-летнего бразильца выглядит сложным и едва ли случится в январе, утверждает Sky Sports.



Прежде всего дело в том, что "Аталанта" сражается за титул Серии А и располагается в топ-8 Лиги Чемпионов, поэтому итальянский клуб не намерен ослаблять свой состав на вторую половину сезона.