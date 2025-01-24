Кьеза получил совет вернуться в Серию А

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти посоветовал вингеру "Ливерпуля" Федерико Кьезе вернуться в Серию А.

Кьеза отметился только одним появлением в стартовом составе "Ливерпуля" после перехода из "Ювентуса" прошлым летом, пока не сумев проявить себя в команде Арне Слота.



За сборную Италии Кьеза не играет с Евро-2024, хотя провел 51 матч за национальную команду, и Спаллетти предлагает Федерико подумать о возвращении домой для сохранения своей международной карьеры.



"Да, я бы очень хотел, чтобы Кьеза был здесь под нашим наблюдением для его интеграции назад в команду".



"Эти игроки, которые обладают видением поля и могут взламывать линии соперника... Их не так много. Мы надеемся, что Кьеза добавит в стабильности, будет регулярно тренироваться и играть", — цитирует Спаллетти Daily Mirror.