Кьеза получил совет вернуться в Серию А

Федерико Кьеза Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти посоветовал вингеру "Ливерпуля" Федерико Кьезе вернуться в Серию А.

Кьеза отметился только одним появлением в стартовом составе "Ливерпуля" после перехода из "Ювентуса" прошлым летом, пока не сумев проявить себя в команде Арне Слота.

За сборную Италии Кьеза не играет с Евро-2024, хотя провел 51 матч за национальную команду, и Спаллетти предлагает Федерико подумать о возвращении домой для сохранения своей международной карьеры.

"Да, я бы очень хотел, чтобы Кьеза был здесь под нашим наблюдением для его интеграции назад в команду".

"Эти игроки, которые обладают видением поля и могут взламывать линии соперника... Их не так много. Мы надеемся, что Кьеза добавит в стабильности, будет регулярно тренироваться и играть", — цитирует Спаллетти Daily Mirror.


Метки Кьеза, Ливерпуль, сборная Италии, Спаллетти

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 24.01.2025 12:44 # gerrard08
    В потенциале он интереснее Диаса. А если сможет пробиться в основу, что он и делает маленькими шагами, то там без вариантов возврат в сборную будет. У макарон и так предельно конченное поколение сейчас.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: