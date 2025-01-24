Фердинанд: "Непопадание в плей-офф Лиги Чемпионов стало бы позором для "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что непопадание в плей-офф Лиги Чемпионов стало бы позором для "Манчестер Сити".

После поражения 4:2 от ПСЖ в минувшую среду "Сити" обнаружил себя в нижней группе команд, которые вылетают из турнира, не попадая даже в стыковой раунд плей-офф.



Теперь все зависит от судьбы матча против "Брюгге" на следующей неделе, и Фердинанд уверен, что команда Хосепа Гвардиолы сможет дать справедливую оценку в случае вылета.



"100 процентов, это было бы провалом. Думаю, после всего того успеха, которого "Сити" добился за последние годы, люди ожидают, что они достигнут стадии плей-офф, как минимум. Думаю, они ("Сити") воспримут это как позор, потому что они рассматривают себя командой, которая достигает поздних стадий и которая требовала этого от себя в последние годы".



"Их тренер выглядит сдувшимся, и это справедливо — они вели 2:0, и ты обязан довести дело до победы, о каком бы соревновании ни шла речь".



"Им очень не хватило Родри в таком матче, где тебе нужно контролировать моменты и чувствовать власть", — цитирует Фердинанда Daily Mail.