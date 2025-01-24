Аморим не стал исключать продажу Гарначо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался исключать продажу вингера Алехандро Гарначо до закрытия зимнего трансферного окна.

Согласно свежим слухам, "Наполи" охладел к Гарначо из-за его чрезмерной дороговизны, но свое предложение насчет Алехандро готовит "Челси".



Несмотря на этим спекуляции, Гарначо целиком провел победный для "Юнайтед" матч Лиги Европы против "Рейнджерс" накануне (1:0). Алехандро был одним из самых заметных игроков у "красных дьяволов", но покинул поле "Олд Траффорд" разочарованным, не использовав ряд хороших моментов.



Аморим не берется сказать, сыграет ли Гарначо снова за "Юнайтед", однако Рубен остался очень доволен 20-летним аргентинцем.



"Сыграл ли он свой последний матч за клуб? Он играет за "Манчестер Юнайтед". Он был действительно важен для нас сегодня. Давайте посмотрим, что будет через несколько дней".



"Думаю, он прибавляет в каждом аспекте игры. Он был хорош сегодня при игре по флангу, а также при смещениях в центр, меняя позиции. Он прибавляет в плане возврата мяча. Вы можете это видеть".



"На протяжении 90 минут он всегда участвовал в возврате мяча и помогал. Иногда демонстрировать некоторое разочарование — это действительно хорошо, потому что он хочет больше", — цитирует Аморима Sky Sports.