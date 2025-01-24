МЮ признал, что рискует нарушить правила ФФП

"Манчестер Юнайтед" сообщил своим фанатам, что над клубом нависла реальная угроза нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

После покупки доли в "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф принял ряд непопулярных решений, включая массовые сокращения персонала и повышение цен на билеты.



В письме, которое "Юнайтед" разослал объединениям своих болельщиков, уточняется, что у клуба просто нет другого выбора.



"Если мы не примем меры сейчас, мы будем под угрозой не соблюсти требования ФФП".



"В данный момент мы несем внушительные убытки каждый год — суммарно на 300 миллионов фунтов за последние три года. Это нежизнеспособно".



"Нам нужно принять ряд сложных решений. Это включает в себя значительное сокращение рабочей силы, а также сокращение расходов во многих сферах нашего клуба".



"Мы не ожидаем, что восполним весь дефицит за счет болельщиков, но нам нужно заняться своей стратегией насчет билетов, чтобы убедиться, что мы взимаем правильное количество денег, предлагаем правильные скидки на продукты для наших болельщиков", — гласит письмо.



Добавим, убыток "Юнайтед" только за прошлый сезон составил 113.2 млн. фунтов. А суммарный дефицит "красных дьяволов" за последние пять лет превышает 370 млн. фунтов.