Чарли Адам вошел в тренерский штаб Мойеса в "Эвертоне"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам вошел в штаб нового главного тренера "Эвертона" Дэвида Мойеса.
Как известно, с этого сезона ассистентом Арне Слота в "Ливерпуле" трудится бывший защитник "Эвертона" Джон Хейтинга.
Сейчас "Эвертон" нанес ответный удар, взяв на работу Адама, который отыграл за "Ливерпуль" сезон 2011/12.
Адам недавно покинул должность главного тренера "Флитвуда" из Лиги Два и в "Эвертоне" будет исполнять роль тренера по стандартным положениям.
Помимо 39-летнего шотландца, в штаб Мойеса вошел его давний соратник Алан Ирвайн, который сыграл 79 матчей за "Эвертон" в начале 1980-х.
24.01.2025 07:00
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Растостел
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Помню в Блэкпуле играл. Тут ещё их фанат один был.
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39 лет, а выглядит на полтинник
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