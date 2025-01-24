Чарли Адам вошел в тренерский штаб Мойеса в "Эвертоне"

Чарли Адам Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам вошел в штаб нового главного тренера "Эвертона" Дэвида Мойеса.

Как известно, с этого сезона ассистентом Арне Слота в "Ливерпуле" трудится бывший защитник "Эвертона" Джон Хейтинга.

Сейчас "Эвертон" нанес ответный удар, взяв на работу Адама, который отыграл за "Ливерпуль" сезон 2011/12.

Адам недавно покинул должность главного тренера "Флитвуда" из Лиги Два и в "Эвертоне" будет исполнять роль тренера по стандартным положениям.

Помимо 39-летнего шотландца, в штаб Мойеса вошел его давний соратник Алан Ирвайн, который сыграл 79 матчей за "Эвертон" в начале 1980-х.


Метки Адам, Ирвайн, Мойес, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 702

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seregaball 24.01.2025 09:04 # seregaball
    Растостел

    (ответить)

  2. chelsea88 24.01.2025 07:10 # chelsea88
    Помню в Блэкпуле играл. Тут ещё их фанат один был.

    (ответить)

  3. serik009pxm 24.01.2025 07:04 # serik009pxm
    39 лет, а выглядит на полтинник

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: