Чарли Адам вошел в тренерский штаб Мойеса в "Эвертоне"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам вошел в штаб нового главного тренера "Эвертона" Дэвида Мойеса.

Как известно, с этого сезона ассистентом Арне Слота в "Ливерпуле" трудится бывший защитник "Эвертона" Джон Хейтинга.



Сейчас "Эвертон" нанес ответный удар, взяв на работу Адама, который отыграл за "Ливерпуль" сезон 2011/12.



Адам недавно покинул должность главного тренера "Флитвуда" из Лиги Два и в "Эвертоне" будет исполнять роль тренера по стандартным положениям.



Помимо 39-летнего шотландца, в штаб Мойеса вошел его давний соратник Алан Ирвайн, который сыграл 79 матчей за "Эвертон" в начале 1980-х.