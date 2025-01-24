Соланке пропустит около шести недель
Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке пропустит около шести недель с травмой колена.
Соланке был одним из 14 игроков, на которых не мог рассчитывать главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу в победном матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" в четверг (2:3).
Соланке также не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в прошлый уикенд, и снов выйти на футбольное поле 27-летний англичанин сможет только в марте.
"Сейчас информация насчет Дома такова, что он пропустит около шести недель. Операция не нужна, но мы ориентируемся примерно на шесть недель. Он может вернуться быстрее, но посмотрим", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу BBC.
Таким образом, Соланке пропустит ответную полуфинальную встречу Кубка Лиги с "Ливерпулем" и несколько матчей Премьер-Лиги.
Добавим, Соланке — не единственный нападающий среди потерь "Тоттенхэма". Также Постекоглу лишен Тимо Вернера и Бреннана Джонсона.
24.01.2025 06:00
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