Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке пропустит около шести недель с травмой колена.

Соланке был одним из 14 игроков, на которых не мог рассчитывать главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу в победном матче Лиги Европы против "Хоффенхайма" в четверг (2:3).



Соланке также не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в прошлый уикенд, и снов выйти на футбольное поле 27-летний англичанин сможет только в марте.



"Сейчас информация насчет Дома такова, что он пропустит около шести недель. Операция не нужна, но мы ориентируемся примерно на шесть недель. Он может вернуться быстрее, но посмотрим", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу BBC.



Таким образом, Соланке пропустит ответную полуфинальную встречу Кубка Лиги с "Ливерпулем" и несколько матчей Премьер-Лиги.



Добавим, Соланке — не единственный нападающий среди потерь "Тоттенхэма". Также Постекоглу лишен Тимо Вернера и Бреннана Джонсона.