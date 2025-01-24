МЮ вырвал победу против "Рейнджерс" благодаря голу Фернандеша

Бруну Фернандеш Спасительный гол Бруну Фернандеша в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" не упустить победу над "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Хозяева "Олд Траффорд" уверенно начали матч, особенно активен был Алехандро Гарначо. Но затем гости пару раз напрягли Байындыра.

Отделавшись испугом, "красные дьяволы" продолжили оказывать давление. На 23-й минуте Маттейс Де Лигт поразил чужие ворота головой после подачи углового, а находившийся поблизости Лени Йоро совершил фол, поэтому гол не был засчитан.

Ближе к перерыву гости еще пару раз показали зубы, заставляя Байындыра вступить в игру. А лучшим моментом "Юнайтед" остался отраженным Джеком Батлендом дальний удар Лисандро Мартинеса.

В начале второго тайма "Юнайтед" проявил напористость и на 52-й минуте открыл счет. Играя на выходе при подаче углового, Батленд неудачно ударил кулаком по мячу, и тот отскочил в ворота — 1:0.

"Дьяволы" почувствовали себя увереннее и вскоре создали еще несколько моментов, но ими не воспользовались — например, Гарначо попал в штангу.

На 81-й минуте мог отличиться вышедший на замену Мануэль Угарте но его удар головой в падении пришелся прямо в Батленда.

"Юнайтед" играл с огнем — на 83-й минуте хозяева спасла только штанга. А спустя еще пять минут "Рейнджерс" получил другой один шанс. Харри Магуайр не смог помешать принять мяч на линии штрафной Сирилу Дессерсу, который затем развернулся и пробил — 1:1.

Однако "дьяволы" все же оставили победу за собой. Уже в компенсированное время Мартинес выполнил подачу к дальнему углу вратарской, а Бруну Фернандеш пробил ногой в касание — 2:1.

"Юнайтед" чуть не поплатился за свою расточительность, но все закончилось для "дьяволов" хорошо, они укрепились в топ-8 Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 2:1 (0:0)

Голы: Батленд 52 (авт), Фернандеш 90 — Дессерс 88.

"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Йоро (Маласиа 55), Де Лигт (Магуайр 45), Мартинес, Диалло, Колльер (Угарте 73), Эриксен (Майну 74), Далот, Гарначо, Фернандеш, Зиркзее (Хейлунд 82).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 302

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Последние комментарии:




  1. closer 24.01.2025 01:23 # closer
    Думал спустил Мага мои 130 руб
    Но Бруну Пенальдеш был против обнищания такого попана вроде меня

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  2. electric 24.01.2025 01:21 # electric
    Хехемоны!

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  3. hachidlo 24.01.2025 01:15 # hachidlo
    23.01.2025 22:59 # удалить
    hachidlo

    Пиздоглазый помидор, ну где там твои фотки жопы и рожи, чтобы сравнить...

    Источник: http://fapl.ru/posts/112604/?c=1#c8012745

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  4. narcot 24.01.2025 01:15 # narcot
    спасли телевизоры

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  5. bembo 24.01.2025 01:09 # bembo
    Это было эпохально!

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