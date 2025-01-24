МЮ вырвал победу против "Рейнджерс" благодаря голу Фернандеша

Спасительный гол Бруну Фернандеша в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" не упустить победу над "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Хозяева "Олд Траффорд" уверенно начали матч, особенно активен был Алехандро Гарначо. Но затем гости пару раз напрягли Байындыра.



Отделавшись испугом, "красные дьяволы" продолжили оказывать давление. На 23-й минуте Маттейс Де Лигт поразил чужие ворота головой после подачи углового, а находившийся поблизости Лени Йоро совершил фол, поэтому гол не был засчитан.



Ближе к перерыву гости еще пару раз показали зубы, заставляя Байындыра вступить в игру. А лучшим моментом "Юнайтед" остался отраженным Джеком Батлендом дальний удар Лисандро Мартинеса.



В начале второго тайма "Юнайтед" проявил напористость и на 52-й минуте открыл счет. Играя на выходе при подаче углового, Батленд неудачно ударил кулаком по мячу, и тот отскочил в ворота — 1:0.



"Дьяволы" почувствовали себя увереннее и вскоре создали еще несколько моментов, но ими не воспользовались — например, Гарначо попал в штангу.



На 81-й минуте мог отличиться вышедший на замену Мануэль Угарте но его удар головой в падении пришелся прямо в Батленда.



"Юнайтед" играл с огнем — на 83-й минуте хозяева спасла только штанга. А спустя еще пять минут "Рейнджерс" получил другой один шанс. Харри Магуайр не смог помешать принять мяч на линии штрафной Сирилу Дессерсу, который затем развернулся и пробил — 1:1.



Однако "дьяволы" все же оставили победу за собой. Уже в компенсированное время Мартинес выполнил подачу к дальнему углу вратарской, а Бруну Фернандеш пробил ногой в касание — 2:1.



"Юнайтед" чуть не поплатился за свою расточительность, но все закончилось для "дьяволов" хорошо, они укрепились в топ-8 Лиги Европы.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 2:1 (0:0)



Голы: Батленд 52 (авт), Фернандеш 90 — Дессерс 88.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Йоро (Маласиа 55), Де Лигт (Магуайр 45), Мартинес, Диалло, Колльер (Угарте 73), Эриксен (Майну 74), Далот, Гарначо, Фернандеш, Зиркзее (Хейлунд 82).