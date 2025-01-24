МЮ вырвал победу против "Рейнджерс" благодаря голу Фернандеша
Спасительный гол Бруну Фернандеша в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" не упустить победу над "Рейнджерс" в Лиге Европы.
Хозяева "Олд Траффорд" уверенно начали матч, особенно активен был Алехандро Гарначо. Но затем гости пару раз напрягли Байындыра.
Отделавшись испугом, "красные дьяволы" продолжили оказывать давление. На 23-й минуте Маттейс Де Лигт поразил чужие ворота головой после подачи углового, а находившийся поблизости Лени Йоро совершил фол, поэтому гол не был засчитан.
Ближе к перерыву гости еще пару раз показали зубы, заставляя Байындыра вступить в игру. А лучшим моментом "Юнайтед" остался отраженным Джеком Батлендом дальний удар Лисандро Мартинеса.
В начале второго тайма "Юнайтед" проявил напористость и на 52-й минуте открыл счет. Играя на выходе при подаче углового, Батленд неудачно ударил кулаком по мячу, и тот отскочил в ворота — 1:0.
"Дьяволы" почувствовали себя увереннее и вскоре создали еще несколько моментов, но ими не воспользовались — например, Гарначо попал в штангу.
На 81-й минуте мог отличиться вышедший на замену Мануэль Угарте но его удар головой в падении пришелся прямо в Батленда.
"Юнайтед" играл с огнем — на 83-й минуте хозяева спасла только штанга. А спустя еще пять минут "Рейнджерс" получил другой один шанс. Харри Магуайр не смог помешать принять мяч на линии штрафной Сирилу Дессерсу, который затем развернулся и пробил — 1:1.
Однако "дьяволы" все же оставили победу за собой. Уже в компенсированное время Мартинес выполнил подачу к дальнему углу вратарской, а Бруну Фернандеш пробил ногой в касание — 2:1.
"Юнайтед" чуть не поплатился за свою расточительность, но все закончилось для "дьяволов" хорошо, они укрепились в топ-8 Лиги Европы.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия) — 2:1 (0:0)
Голы: Батленд 52 (авт), Фернандеш 90 — Дессерс 88.
"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Йоро (Маласиа 55), Де Лигт (Магуайр 45), Мартинес, Диалло, Колльер (Угарте 73), Эриксен (Майну 74), Далот, Гарначо, Фернандеш, Зиркзее (Хейлунд 82).
24.01.2025 01:00
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Думал спустил Мага мои 130 руб
Но Бруну Пенальдеш был против обнищания такого попана вроде меня
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Хехемоны!
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23.01.2025 22:59 # удалить
hachidlo
Пиздоглазый помидор, ну где там твои фотки жопы и рожи, чтобы сравнить...
Источник: http://fapl.ru/posts/112604/?c=1#c8012745
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спасли телевизоры
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Это было эпохально!
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