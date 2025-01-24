Зинченко, вероятно, покинет "Арсенал" в январе

Александр Зинченко Левый защитник Александр Зинченко, вероятно, покинет "Арсенал" до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, Зинченко стал целью для дортмундской "Боруссии" по укреплению левого фланга обороны после того, как клуб Бундеслиги упустил Ренату Вейгу из "Челси".

Также "Боруссия" проявляет интерес к Бену Чилуэллу из "Челси", но именно Зинченко дортмундцы теперь хотят больше всего.

В минувшую среду Зинченко появился в стартовом составе "Арсенала" и помог своей команде разгромить загребское "Динамо" в Лиге Чемпионов (3:0), однако обычно Александр вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции, с недавних пор оказавшись даже позади юниора Майла Льюис-Скелли.

В данный момент вероятность того, что 28-летний украинец покинет "Арсенал" в это окно, очень высока.

Добавим, Зинченко сыграл 81 матч за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 30 миллионов фунтов в июле 2022.


Метки Арсенал, Боруссия, Зинченко

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2025 00:05

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  1. electric 24.01.2025 00:49 # electric
    два богатыря

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  2. alienripley 24.01.2025 00:46 # alienripley
    Этот чмырь.. меня в инсте заблокировал когда я его за игру раскритиковал..

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  3. hammersmith 24.01.2025 00:33 # hammersmith
    че за два пидора держат обоссаные тряпки на фотке

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  4. skydreams 24.01.2025 00:29 # skydreams
    михуил резвится)

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