Зинченко, вероятно, покинет "Арсенал" в январе

Левый защитник Александр Зинченко, вероятно, покинет "Арсенал" до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, Зинченко стал целью для дортмундской "Боруссии" по укреплению левого фланга обороны после того, как клуб Бундеслиги упустил Ренату Вейгу из "Челси".



Также "Боруссия" проявляет интерес к Бену Чилуэллу из "Челси", но именно Зинченко дортмундцы теперь хотят больше всего.



В минувшую среду Зинченко появился в стартовом составе "Арсенала" и помог своей команде разгромить загребское "Динамо" в Лиге Чемпионов (3:0), однако обычно Александр вчистую проигрывает конкуренцию на своей позиции, с недавних пор оказавшись даже позади юниора Майла Льюис-Скелли.



В данный момент вероятность того, что 28-летний украинец покинет "Арсенал" в это окно, очень высока.



Добавим, Зинченко сыграл 81 матч за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 30 миллионов фунтов в июле 2022.