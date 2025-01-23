Вуд заключил с "Форест" новый контракт до 2027 года

Крис Вуд Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

Вуд выдающимся образом проводит этот сезон, забив 14 голов в 22 матчах Премьер-Лиги, что позволяет "Форест" занимать место в зоне Лиги Чемпионов.

Предыдущий контракт Вуда истекал в конце этого сезона, однако Крис последовал примеру защитника Мурильо и продлил сотрудничество с "Форест".

Вообще, Вуд выступает за "Форест" после своего перехода из "Бернли" в январе 2023. Сперва Крис прибыл на "Сити Граунд" на правах аренды, а затем был выкуплен.

"Я в восторге насчет будущего. Клуб обладает большим потенциалом, чтобы продолжать расти и развиваться, и я хочу быть частью этого. Я не могу перехвалить фанатов, их всегда слышно, и они всегда поддерживают команду и меня, а играть перед ними — одно удовольствие. Теперь мы проведем еще несколько лет вместе", — сообщил 33-летний новозеландец.


Метки Вуд, контракты, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 23:00

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