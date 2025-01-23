Вуд заключил с "Форест" новый контракт до 2027 года

Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2027.

Вуд выдающимся образом проводит этот сезон, забив 14 голов в 22 матчах Премьер-Лиги, что позволяет "Форест" занимать место в зоне Лиги Чемпионов.



Предыдущий контракт Вуда истекал в конце этого сезона, однако Крис последовал примеру защитника Мурильо и продлил сотрудничество с "Форест".



Вообще, Вуд выступает за "Форест" после своего перехода из "Бернли" в январе 2023. Сперва Крис прибыл на "Сити Граунд" на правах аренды, а затем был выкуплен.



"Я в восторге насчет будущего. Клуб обладает большим потенциалом, чтобы продолжать расти и развиваться, и я хочу быть частью этого. Я не могу перехвалить фанатов, их всегда слышно, и они всегда поддерживают команду и меня, а играть перед ними — одно удовольствие. Теперь мы проведем еще несколько лет вместе", — сообщил 33-летний новозеландец.