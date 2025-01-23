Обескровленный "Тоттенхэм" победил "Хоффенхайм"

Недосчитавшись 14 игроков первой команды, "Тоттенхэм" все равно нашел в себе силы победы над "Хоффенхаймом" в Лиге Европы со счетом 2:3.

Начало матча удалось "Тоттенхэму", который открыл счет уже на третьей минуте. Педро Порро со своей половины поля сделал великолепную передачу вперед на Джеймса Мэддисона, который технично укротил мяч, а затем поразил ворота — 0:1.



На 14-й минуте мог отличиться уже сам Порро, однако из выгодной позиции по центру штрафной Педро внезапно пробил мимо.



"Шпоры" просто разрывали своего соперника и на 22-й минуте заслуженно забили второй гол. Это Сон Хен Мин нанес удар из пределов штрафной с рикошетом от бросившегося в подкат защитника — 0:2.



В дальнейшем игра была более-менее равной, но моменты гостей в первом тайме были значительно острее.



Во втором тайме хозяева стали атаковать гораздо лучше, попали в перекладину и даже заработали пенальти, который затем был отменен рефери после похода к монитору.



В итоге "Хоффенхайм" все-таки отыграл один гол. На 68-й минуте Давид Юрасек из пределов вратарской замкнул прострел партнера с левого края штрафной — 1:2.



Однако на 77-й минуте "Тоттенхэм" вновь сделал счет комфортным. Сон с левого края штрафной пробил низом в дальний угол ворот — 1:3.



На 88-й минуте "Хоффенхайм" возродил интригу, потому что Давид Моква головой поразил ворота Брэндона Остина — 2:3. Однако время уже было на исходе.



Ослабленный травмами "Тоттенхэм" одержал важную победу и приблизился к тому, чтобы напрямую попасть в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковой раунд плей-офф.



"Хоффенхайм" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:3 (0:2)



Голы: Юрасек 68, Моква 88 — Мэддисон 3, Сон 22, 77.



"Тоттенхэм": Остин, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грей, Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Олусеси 89), Кулусевски, Ришарлисон (Му 56), Сон (Ланкшир 79).