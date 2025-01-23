Обескровленный "Тоттенхэм" победил "Хоффенхайм"

Педро Порро и Сон Хен Мин Недосчитавшись 14 игроков первой команды, "Тоттенхэм" все равно нашел в себе силы победы над "Хоффенхаймом" в Лиге Европы со счетом 2:3.

Начало матча удалось "Тоттенхэму", который открыл счет уже на третьей минуте. Педро Порро со своей половины поля сделал великолепную передачу вперед на Джеймса Мэддисона, который технично укротил мяч, а затем поразил ворота — 0:1.

На 14-й минуте мог отличиться уже сам Порро, однако из выгодной позиции по центру штрафной Педро внезапно пробил мимо.

"Шпоры" просто разрывали своего соперника и на 22-й минуте заслуженно забили второй гол. Это Сон Хен Мин нанес удар из пределов штрафной с рикошетом от бросившегося в подкат защитника — 0:2.

В дальнейшем игра была более-менее равной, но моменты гостей в первом тайме были значительно острее.

Во втором тайме хозяева стали атаковать гораздо лучше, попали в перекладину и даже заработали пенальти, который затем был отменен рефери после похода к монитору.

В итоге "Хоффенхайм" все-таки отыграл один гол. На 68-й минуте Давид Юрасек из пределов вратарской замкнул прострел партнера с левого края штрафной — 1:2.

Однако на 77-й минуте "Тоттенхэм" вновь сделал счет комфортным. Сон с левого края штрафной пробил низом в дальний угол ворот — 1:3.

На 88-й минуте "Хоффенхайм" возродил интригу, потому что Давид Моква головой поразил ворота Брэндона Остина — 2:3. Однако время уже было на исходе.

Ослабленный травмами "Тоттенхэм" одержал важную победу и приблизился к тому, чтобы напрямую попасть в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковой раунд плей-офф.

"Хоффенхайм" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:3 (0:2)

Голы: Юрасек 68, Моква 88 — Мэддисон 3, Сон 22, 77.

"Тоттенхэм": Остин, Порро, Дрэгушин, Дэвис, Грей, Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон (Олусеси 89), Кулусевски, Ришарлисон (Му 56), Сон (Ланкшир 79).


Метки Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2025 22:40

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Последние комментарии:




  1. skydreams 23.01.2025 23:52 # skydreams
    Любите ГАРНАЧО, верьте в ГАРНАЧО!

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  2. drogba11cool 23.01.2025 23:50 # drogba11cool
    Как там Гавначо сейчас играет, заслуживает перехода к пинсам?

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  3. hachidlo 23.01.2025 23:40 # hachidlo
    23.01.2025 22:59 # удалить
    hachidlo

    Пиздоглазый помидор, ну где там твои фотки жопы и рожи, чтобы сравнить...

    Источник: http://fapl.ru/posts/112604/?c=1#c8012745

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  4. bembo 23.01.2025 23:38 # bembo
    как там наш гарначо? феерит?

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  5. zaeba1l 23.01.2025 23:20 # zaeba1l
    А зачем?

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  6. skydreams 23.01.2025 22:59 # skydreams
    Ясно. Гарначо надо оформлять

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  7. brown-ale 23.01.2025 22:49 # brown-ale
    Сон вытащил игру, когда забил второй гол из ниоткуда.

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  8. sausage 23.01.2025 22:44 # sausage
    Мэддисон всё-таки норм игрок. Жаль его, проебался с клубом. На повышение ему давно пора было, но почему в Тоттенхэм ломанулся? Больше никому игрок его амплуа не нужен был на тот момент?

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