"Челси" готовит предложение по Гарначо
"Челси" готовит официальное предложение насчет покупки вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Ранее на этой неделе "Челси" установил контакт насчет Гарначо, узнав, что "Юнайтед" открыт к расставанию с Алехандро в зимнее трансферное окно и хочет 65 миллионов фунтов за 20-летнего аргентинца.
На "Стэмфорд Бридж" полагают, что суммы в 60 млн. фунтов плюс бонусы будет достаточно, чтобы склонить "Юнайтед" к сделке, утверждает Daily Mail.
На Гарначо также претендовал "Наполи", чьи предложения в 45 и 50 млн. фунтов были отклонены. После этого итальянский клуб переключился на Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии".
Предполагается, что сам Гарначо открыт к уходу из "Юнайтед". Алехандро догадывается, что ему нет места в тактике нового главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.
23.01.2025 22:00
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