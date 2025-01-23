"Челси" готовит предложение по Гарначо

"Челси" готовит официальное предложение насчет покупки вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Ранее на этой неделе "Челси" установил контакт насчет Гарначо, узнав, что "Юнайтед" открыт к расставанию с Алехандро в зимнее трансферное окно и хочет 65 миллионов фунтов за 20-летнего аргентинца.



На "Стэмфорд Бридж" полагают, что суммы в 60 млн. фунтов плюс бонусы будет достаточно, чтобы склонить "Юнайтед" к сделке, утверждает Daily Mail.



На Гарначо также претендовал "Наполи", чьи предложения в 45 и 50 млн. фунтов были отклонены. После этого итальянский клуб переключился на Карима Адейеми из дортмундской "Боруссии".



Предполагается, что сам Гарначо открыт к уходу из "Юнайтед". Алехандро догадывается, что ему нет места в тактике нового главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.